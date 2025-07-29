Одна рок-группа пополнила список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес Antisocial Distancing в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг пополнил реестр террористов и экстремистов рок-группой Antisocial Distancing (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Соответствующий список опубликован на сайте ведомства. Название группы переводится как «Антисоциальное дистанцирование».

Общественная организация Antisocial Distancing. Объединение рок-группа Antisocial Distancing, — прописано на сайте Росфинмониторинга.

Также перечень террористов и экстремистов пополнили украинские военнослужащие Сергей Попович и Павел Стасюк. Мужчины приговорены в России к 16 и 15 годам заключения. Основанием стало совершение теракта на территории Курской области, когда они мешали эвакуироваться мирным жителям из села Журавли в 2024 году.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего Амира Шагатова, который стал самым молодым человеком в этом списке. Тогда реестр содержал сведения о 816 организациях и 17 820 физлицах. Шагатов родился в Оренбурге, причина внесения его в список экстремистов не приводится.