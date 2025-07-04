В список террористов РФ попал несовершеннолетний

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 14-летнего Амира Шагатова, следует из информации на сайте ведомства. Подросток стал самым молодым человеком в этом списке. По состоянию на 3 июля 2025 года, список Росфинмониторинга содержит сведения о 816 организациях и 17 820 физических лицах, признанных террористами или экстремистами.

Согласно обнародованным данным, Шагатов родился 13 апреля 2011 года в Оренбурге. Информация о том, за какие именно действия или связи несовершеннолетний попал в перечень террористов, официально не приводится. Этот случай стал беспрецедентным из-за юного возраста фигуранта.

С момента внесения в список Росфинмониторинга Шагатов, как и другие лица из перечня, столкнется с серьезными ограничениями. Он не может принимать участия в выборах, распространять любую информацию в интернете, пользоваться рядом финансовых услуг. Подростку также запрещено организовывать публичные мероприятия.

Ранее в ведомстве сообщили, что в России с 5 июля 2025 года вводится новый механизм блокировки средств и имущества лиц, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности. Решения о заморозке активов будет принимать специальная межведомственная комиссия. В ее состав войдут представители компетентных государственных органов, однако их перечень является закрытой информацией.