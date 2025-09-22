Прокуратура потребовала ужесточения наказания для адвокатов Навального

Прокуратура потребовала ужесточения наказания для троих бывших адвокатов оппозиционера Алексея Навального, ранее признанных виновными в участии в экстремистском сообществе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Владимирского областного суда. Ходатайство поступило в адрес Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, которые уже были приговорены к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии.

Усилить наказание Кобзеву до 5 лет 8 месяцев, Липцеру — до 5 лет 6 месяцев, Сергунину — до 5 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года каждому, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Запада предоставить результаты исследований по делу о якобы отравлениях Алексея Навального, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она напомнила, что в 2020 году никто из сторонников Навального не требовал каких-либо заключений от немецкой клиники «Шарите», где лечился покойный.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что Навальный мог пострадать из-за действий своих зарубежных кураторов. По его мнению, таким образом Запад пытался запугать оппозиционера и показать, что тому однозначно стоит работать против России, либо уже рассматривал Навального как «отработанный материал».