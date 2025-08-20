Россияне рассказали, что чаще всего отправляют близким в переписках NEWS.ru: 53% россиян отправляют друзьям и близким смешные мемы

Чуть больше половины россиян, примерно 53%, предпочитают отправлять друзьям и близким смешные мемы и подходящие вырезки из фильмов, следует из результатов опроса NEWS.ru. В нем приняли участие 132 человека.

Еще 33% признались, что чаще пересылают открытки с милыми надписями и изображениями котиков. А у 30% в запасе всегда есть стикеры о работе и трудовых буднях. Некоторые участники опроса рассказали, что предпочитают смешные видео или записывают «кружки», когда хотят чем-то поделиться.

Ранее стало известно, как разные поколения выбирают стикеры и эмодзи. Зумеры чаще выбирают мемы, сленг и яркие эмоции, тогда как миллениалы отдают предпочтение ироничным сюжетам о работе, дедлайнах и быте. В то же время старшие поколения предпочитают простые открытки, милые картинки и эмодзи без скрытых смыслов. Чаще всего это изображения котят с подписями или поздравления.

До этого специалист по этикету Екатерина Богачева заявила, что в деловой переписке неэтично использовать смайлы и сокращать слова вежливости. По ее словам, эмодзи допустимы лишь в общении с коллегами или партнерами, с которыми уже сложился доверительный формат общения. В официальных письмах и переписке с руководством от них лучше отказаться.