Болеют по 20 лет и не знают: врач ответил на главные вопросы о гепатите C

Гепатит С — вирусное заболевание, поражающее клетки печени и вызывающее их постепенное разрушение. Вирус обладает высокой изменчивостью, что позволяет ему «ускользать» от иммунной системы человека. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская в интервью NEWS.ru рассказала, в чем коварство гепатита C и можно ли его полностью вылечить.

В чем коварство гепатита C: симптомы

Всемирная организация здравоохранения называет гепатит С одной из основных причин цирроза и хронических заболеваний печени. По данным ВОЗ, более 50 млн человек во всем мире живут с этой инфекцией, а ежегодно регистрируется около миллиона новых случаев.

Коварство гепатита С заключается в том, что на ранних стадиях заболевание может не проявляться вовсе. В острый период возможны слабость, утомляемость, снижение аппетита, незначительная боль в правом подреберье, тошнота и повышение температуры. Иногда наблюдаются потемнение мочи и осветление кала, что указывает на нарушение работы печени.

Если болезнь начинает переходить в хроническую форму, симптомы, вопреки распространенному мнению, становятся менее выраженными, но постепенно появляются признаки поражения печени: тяжесть после еды, метеоризм, ломота в мышцах и суставах, раздражительность, нарушения сна. На более поздних стадиях, когда развивается цирроз, появляются сосудистые «звездочки» на коже, отеки, увеличение живота из-за скопления жидкости, желтый оттенок кожи.

Поскольку симптомы неспецифичны, лабораторные анализы остаются единственным надежным способом выявить заболевание — определение антител к вирусу и ПЦР-диагностика HCV-РНК.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как быстро гепатит C перерастет в цирроз

В течение 10–20 лет хронический гепатит С может привести к циррозу печени, при котором функциональные клетки органа замещаются соединительной тканью. Нарушается обмен веществ, синтез белков и ферментов, фильтрация токсинов, далее — печеночная недостаточность. Одним из самых серьезных последствий гепатита С является развитие гепатоцеллюлярной карциномы — первичного рака печени.

Кроме того, вирус может вызывать внепеченочные проявления: васкулиты, поражения почек, нарушения работы щитовидной железы, анемию, сахарный диабет второго типа. Без своевременного лечения риск смертности от осложнений значительно возрастает.

Как предотвратить заражение гепатитом C

Поскольку вакцины против гепатита С пока не существует, профилактика полностью основана на исключении путей передачи вируса. Это требует сочетания личной осторожности, контроля медицинских процедур и повышения информированности населения.

Передача вируса происходит преимущественно через контакт с инфицированной кровью. Поэтому наибольшему риску подвергаются лица, употребляющие инъекционные наркотики, люди с татуировками или пирсингом, а также половые партнеры инфицированных.

При любых манипуляциях, связанных с контактом с кровью — уколы, забор анализов, стоматологические процедуры, — необходимо использовать только одноразовые или стерилизованные инструменты. Помните, вы имеете право уточнить, как проводится стерилизация.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нельзя забывать, что при нанесении татуировок, маникюре или пирсинге следует выбирать только лицензированные салоны, где соблюдаются санитарные нормы. Инструменты должны быть либо одноразовыми, либо проходить стерилизацию в автоклаве. Бритвы, маникюрные ножницы, зубные щетки — потенциальные источники микротравм, поэтому их нельзя делить даже с близкими людьми.

Важный момент — средства контрацепции. Использование презервативов снижает риск половой передачи вируса, особенно при случайных половых контактах.

Регулярное обследование людей из групп риска позволяет выявить заболевание на ранних стадиях. В России, к примеру, анализ на антитела к вирусу гепатита С входит в перечень обязательных при беременности, перед операциями и при донорстве. Несмотря на то что вирус передается не через пищу или воду, здоровый образ жизни снижает нагрузку на печень и помогает ей противостоять инфекциям. Ограничение алкоголя, избытка жирной и сладкой пищи, отказ от курения — важные меры сохранения органа в рабочем состоянии.

Можно ли полностью вылечить гепатит C

Современная медицина располагает высокоэффективными противовирусными препаратами прямого действия, которые позволяют полностью излечить гепатит С в 90–98% случаев. Однако успех терапии зависит от своевременного обращения к врачу-инфекционисту или гепатологу. Самолечение недопустимо — схемы подбираются индивидуально, с учетом генотипа вируса, стадии заболевания и состояния печени.

Параллельно с медикаментозным лечением важно скорректировать образ жизни:

отказаться от алкоголя;

придерживаться диеты № 5 по Певзнеру — больше овощей, круп, белков, меньше жареного и жирного;

избегать бесконтрольного приема лекарств, особенно обезболивающих и снотворных;

поддерживать нормальный вес;

контролировать уровень сахара и липидов в крови.

Психологическая поддержка также имеет значение: осознание, что болезнь излечима, помогает пациенту соблюдать режим и не опускать руки. Регулярные визиты к врачу, лабораторный контроль вирусной нагрузки и функций печени позволяют отслеживать эффективность лечения и предотвращать осложнения.

