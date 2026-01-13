Болеют по 20 лет и не знают: врач ответил на главные вопросы о гепатите C

Гепатит С — вирусное заболевание, поражающее клетки печени и вызывающее их постепенное разрушение. Вирус обладает высокой изменчивостью, что позволяет ему «ускользать» от иммунной системы человека. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская в интервью NEWS.ru рассказала, в чем коварство гепатита C и можно ли его полностью вылечить.
В чем коварство гепатита C: симптомы
Всемирная организация здравоохранения называет гепатит С одной из основных причин цирроза и хронических заболеваний печени. По данным ВОЗ, более 50 млн человек во всем мире живут с этой инфекцией, а ежегодно регистрируется около миллиона новых случаев.
Коварство гепатита С заключается в том, что на ранних стадиях заболевание может не проявляться вовсе. В острый период возможны слабость, утомляемость, снижение аппетита, незначительная боль в правом подреберье, тошнота и повышение температуры. Иногда наблюдаются потемнение мочи и осветление кала, что указывает на нарушение работы печени.
Если болезнь начинает переходить в хроническую форму, симптомы, вопреки распространенному мнению, становятся менее выраженными, но постепенно появляются признаки поражения печени: тяжесть после еды, метеоризм, ломота в мышцах и суставах, раздражительность, нарушения сна. На более поздних стадиях, когда развивается цирроз, появляются сосудистые «звездочки» на коже, отеки, увеличение живота из-за скопления жидкости, желтый оттенок кожи.
Поскольку симптомы неспецифичны, лабораторные анализы остаются единственным надежным способом выявить заболевание — определение антител к вирусу и ПЦР-диагностика HCV-РНК.
Как быстро гепатит C перерастет в цирроз
В течение 10–20 лет хронический гепатит С может привести к циррозу печени, при котором функциональные клетки органа замещаются соединительной тканью. Нарушается обмен веществ, синтез белков и ферментов, фильтрация токсинов, далее — печеночная недостаточность. Одним из самых серьезных последствий гепатита С является развитие гепатоцеллюлярной карциномы — первичного рака печени.
Кроме того, вирус может вызывать внепеченочные проявления: васкулиты, поражения почек, нарушения работы щитовидной железы, анемию, сахарный диабет второго типа. Без своевременного лечения риск смертности от осложнений значительно возрастает.
Как предотвратить заражение гепатитом C
Поскольку вакцины против гепатита С пока не существует, профилактика полностью основана на исключении путей передачи вируса. Это требует сочетания личной осторожности, контроля медицинских процедур и повышения информированности населения.
Передача вируса происходит преимущественно через контакт с инфицированной кровью. Поэтому наибольшему риску подвергаются лица, употребляющие инъекционные наркотики, люди с татуировками или пирсингом, а также половые партнеры инфицированных.
При любых манипуляциях, связанных с контактом с кровью — уколы, забор анализов, стоматологические процедуры, — необходимо использовать только одноразовые или стерилизованные инструменты. Помните, вы имеете право уточнить, как проводится стерилизация.
Нельзя забывать, что при нанесении татуировок, маникюре или пирсинге следует выбирать только лицензированные салоны, где соблюдаются санитарные нормы. Инструменты должны быть либо одноразовыми, либо проходить стерилизацию в автоклаве. Бритвы, маникюрные ножницы, зубные щетки — потенциальные источники микротравм, поэтому их нельзя делить даже с близкими людьми.
Важный момент — средства контрацепции. Использование презервативов снижает риск половой передачи вируса, особенно при случайных половых контактах.
Регулярное обследование людей из групп риска позволяет выявить заболевание на ранних стадиях. В России, к примеру, анализ на антитела к вирусу гепатита С входит в перечень обязательных при беременности, перед операциями и при донорстве. Несмотря на то что вирус передается не через пищу или воду, здоровый образ жизни снижает нагрузку на печень и помогает ей противостоять инфекциям. Ограничение алкоголя, избытка жирной и сладкой пищи, отказ от курения — важные меры сохранения органа в рабочем состоянии.
Можно ли полностью вылечить гепатит C
Современная медицина располагает высокоэффективными противовирусными препаратами прямого действия, которые позволяют полностью излечить гепатит С в 90–98% случаев. Однако успех терапии зависит от своевременного обращения к врачу-инфекционисту или гепатологу. Самолечение недопустимо — схемы подбираются индивидуально, с учетом генотипа вируса, стадии заболевания и состояния печени.
Параллельно с медикаментозным лечением важно скорректировать образ жизни:
- отказаться от алкоголя;
- придерживаться диеты № 5 по Певзнеру — больше овощей, круп, белков, меньше жареного и жирного;
- избегать бесконтрольного приема лекарств, особенно обезболивающих и снотворных;
- поддерживать нормальный вес;
- контролировать уровень сахара и липидов в крови.
Психологическая поддержка также имеет значение: осознание, что болезнь излечима, помогает пациенту соблюдать режим и не опускать руки. Регулярные визиты к врачу, лабораторный контроль вирусной нагрузки и функций печени позволяют отслеживать эффективность лечения и предотвращать осложнения.
