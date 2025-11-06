В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

В России разработали и зарегистрировали первый в мире экспресс-тест для выявления вирусного гепатита С, основанный на методе петлевой изотермической амплификации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По информации ведомства, анализ позволяет обнаружить вирус всего за 25-30 минут, что в несколько раз быстрее традиционных методов, требующих до двух часов.

Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). <…> Новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что быстрая и точная диагностика играет ключевую роль в проведении массовых скрининговых обследований, своевременном выявлении инфицированных и назначении эффективной терапии. Разработка была выполнена в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны».

