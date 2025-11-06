Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:54

В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Фото: Ajun Ally/ZUMAPRESS/Global Look Press

В России разработали и зарегистрировали первый в мире экспресс-тест для выявления вирусного гепатита С, основанный на методе петлевой изотермической амплификации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По информации ведомства, анализ позволяет обнаружить вирус всего за 25-30 минут, что в несколько раз быстрее традиционных методов, требующих до двух часов.

Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). <…> Новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что быстрая и точная диагностика играет ключевую роль в проведении массовых скрининговых обследований, своевременном выявлении инфицированных и назначении эффективной терапии. Разработка была выполнена в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны».

Ранее стало известно, что вирусные инфекции вроде COVID-19 и гриппа могут «разбудить» спящие клетки рака молочной железы. Ученые обнаружили, что такие клетки, находящиеся, например, в легких, при заражении начинают активно расти и формировать новые опухоли. Эксперименты на мышах показали, что после инфицирования SARS-CoV-2 или гриппом метастазы появлялись уже через две недели.

