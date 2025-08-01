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01 августа 2025 в 13:18

Респираторные вирусы могут «пробудить» рак

Nature: респираторные вирусы могут спровоцировать развитие метастазов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вирусные инфекции могут активировать спящие клетки рака молочной железы, передает Nature. К ним относят COVID-19 и грипп.

Ученые из Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо и Онкологического центра Монтефиоре Эйнштейна выяснили, что эти клетки могут находиться, например, в легких, и не причинять вреда. Однако при определенных условиях они могут начать расти снова и образовывать новую опухоль.

Эксперименты на лабораторных моделях метастатического рака у мышей показали, что после заражения SARS-CoV-2 или вирусом гриппа у животных наблюдалось быстрое пробуждение дремлющих клеток в легких и образование новых метастазов в течение двух недель.

Интерлейкин-6 (IL-6) оказался ключевым механизмом активации иммунной системы при инфекции. Это открывает перспективы для профилактики метастазирования с помощью ингибиторов IL-6 или других иммунотерапевтических препаратов.

Ученые проанализировали данные крупных медицинских баз и обнаружили, что у пациентов, перенесших COVID-19 после лечения рака молочной железы, риск смерти от рака был почти в два раза выше по сравнению с контрольной группой.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что курение и алкоголь — главные факторы развития рака. Курильщики заболевают раком в 30 раз чаще. Ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания, вирусные инфекции и неправильное питание также способствуют онкологическим заболеваниям.

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