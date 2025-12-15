Новый год-2026
Российская медсестра заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек

В Кабардино-Балкарии медсестру осудили за заражение 70 пациентов гепатитом и ВИЧ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд в Кабардино-Балкарии признал медсестру частного санатория в Нальчике виновной в заражении более 70 пациентов ВИЧ-инфекцией, сообщает РИА Новости. В лечебном заведении систематически нарушали санитарно-эпидемиологические требования.

Нарушения допускались в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. По данным следствия, в учреждении не соблюдались правила дезинфекции и стерилизации медицинских изделий. Одноразовые медицинские инструменты использовались многократно, что привело к массовому инфицированию пациентов.

В результате 71 человек был заражен острым вирусным гепатитом C и ВИЧ-инфекцией. Суд признал медсестру виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении генерального директора и врача санатория было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за год не было зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ от матери к ребенку. Все 270 младенцев, чьи матери имеют положительный статус, родились абсолютно здоровыми. Результат достигнут за счет системного медицинского наблюдения и обязательной терапии для каждой беременной женщины. Слаженная работа врачей позволила свести риск инфицирования к нулю, закрепив успех прошлых лет, когда в 2024 году был зафиксирован лишь один случай заражения на 300 родов.

