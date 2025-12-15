Российская медсестра заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек В Кабардино-Балкарии медсестру осудили за заражение 70 пациентов гепатитом и ВИЧ

Суд в Кабардино-Балкарии признал медсестру частного санатория в Нальчике виновной в заражении более 70 пациентов ВИЧ-инфекцией, сообщает РИА Новости. В лечебном заведении систематически нарушали санитарно-эпидемиологические требования.

Нарушения допускались в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. По данным следствия, в учреждении не соблюдались правила дезинфекции и стерилизации медицинских изделий. Одноразовые медицинские инструменты использовались многократно, что привело к массовому инфицированию пациентов.

В результате 71 человек был заражен острым вирусным гепатитом C и ВИЧ-инфекцией. Суд признал медсестру виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении генерального директора и врача санатория было прекращено в связи с истечением сроков давности.

