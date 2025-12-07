Петербургские врачи уберегли младенцев от ВИЧ-инфекции Комздрав: в Петербурге за год не было ни одного случая заражения ВИЧ у младенцев

В Санкт-Петербурге за год не было зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ от матери к ребенку, сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения. Все 270 младенцев, чьи матери имеют положительный статус, родились абсолютно здоровыми.

Пресс-служба подчеркнула, что результат достигнут за счет системного медицинского наблюдения и обязательной терапии для каждой беременной женщины. Слаженная работа врачей позволила свести риск инфицирования к нулю, закрепив успех прошлых лет, когда в 2024 году был зафиксирован лишь один случай заражения на 300 родов.

Общая эпидемиологическая ситуация в городе характеризуется стабильностью: ежегодно регистрируется от 2000 до 2500 новых случаев ВИЧ среди постоянных жителей. Эксперты отмечают, что современная медицина позволяет людям с ВИЧ вести полноценную жизнь и создавать здоровые семьи при условии подавленной вирусной нагрузки.

