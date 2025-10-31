На Камчатке произошло массовое заражение гепатитом: что известно, смерти

На Камчатке произошло массовое заражение пациентов гепатитом B и C. Как это случилось, что известно о пострадавших и умерших?

Как пациенты заразились гепатитом на Камчатке

В январе 2025 года началось эпидемиологическое расследование по факту заражения людей формами вирусного гепатита В и С в Камчатском краевом онкодиспансере. Тогда сообщалось о заражении не менее 50 человек, все они делали КТ с контрастом. По предварительным данным, именно в кабинете КТ находится очаг заражения. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что число заразившихся уже увеличилось до 167.

«Итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором. Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации. Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали. Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем, или по крайней мере в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний», — сказал Солодов.

Он добавил, что ситуация в онкодиспансере сложилась крайне тяжелая. После выявления очага заражения был отправлен в отставку министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков, также были приняты дисциплинарные меры в адрес руководителя медучреждения и его заместителя.

«Что касается основного источника и причины заражения, то здесь работа следственных органов продолжается. <…> Одновременно завершается расследование Роспотребнадзора. Там тоже свои предписанные законодательные процедуры, в том числе генетические анализы, которые достоверно должны причинно-следственную связь установить», — заявил Солодов.

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин предположил, что причиной массового заражения гепатитом могли стать нестерильные медицинские растворы или многоразовое использование инструментов.

«То есть источником заражения могли быть растворы, которые вводили, либо инструментарий не обработанный или повторно использованный. То есть, по всей видимости, не были выполнены санэпиднормы. Чаще всего это ошибка персонала», — приводит слова эксперта aif.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем опасно заражение гепатитом

Черемушкин также объяснил опасность гепатита для онкобольных.

«Лечение онкобольных, заразившихся гепатитом, конечно, усложняется. <…> Часто пациенты получают химиотерапию, продукты воздействия химиотерапии потом попадают в печень, нагрузка на нее увеличится многократно. А если еще и гепатит дополнительно, то можно получить уже печеночную недостаточность. <…> Если токсический эффект будет очень выражен, химиотерапия будет отменена, и это уже грозит жизни пациента», — сказал онколог.

Гепатиты B и C — вирусные инфекции, поражающие печень. В основном они передаются через кровь. После заражения симптомы могут появиться через 30–80 дней: это тошнота, рвота, боль в животе и суставах, ощущение постоянной усталости, лихорадка. Кожа и белки глаз желтеют. Опасность бессимптомно протекающего гепатита в том, что он может перерасти в цирроз печени, а также спровоцировать развитие рака.

Гепатит C сегодня полностью излечим при помощи противовирусных препаратов. Но с гепатитом B ситуация сложнее — полное излечение наступает редко, требуется пожизненная поддерживающая терапия и строгая диета.

Читайте также:

Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы

Блогеру Шабутдинову вынесли приговор: на сколько он сядет, что он сделал

Россияне получили безвиз с еще одной страной: что известно, цены на отдых