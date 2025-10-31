Россияне получили безвиз с еще одной страной: что известно, цены на отдых

Россия отменила визы с еще одной страной, ей стала Иордания, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Какие подробности об этом известны, каковы условия безвизового режима и цены на отдых?
С какой страной Россия отменила визы: условия
С 13 декабря вступит в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией. Документ был подписан в Москве 20 августа 2025 года, подчеркнули в МИД РФ.
Находиться на территории Королевства без визы можно будет до 30 дней при условии, что россиянин не намерен работать и зарабатывать деньги в Иордании. Ограничение по длительности пребывания в стране на дистанции в год составляет 90 дней.
Безвизовый режим распространяется на туристические, частные и деловые поездки. Для учебы, работы и постоянного проживания потребуются дополнительные документы.
Сколько стоит отдых в Иордании
По данным агрегаторов, отдых в Иордании в середине ноября на 9–11 ночей при вылете из Москвы для двоих человек обойдется примерно в 130 тысяч рублей в отеле уровня три-четыре звезды в городе Акаба на побережье Акабского залива в Красном море. Цены на пятизвездочные отели с высоким рейтингом начинаются от 170 тысяч рублей.
Перелет, как правило, осуществляется регулярным рейсом. Есть варианты туров, включающих только завтрак, завтрак и ужин или полное питание — такие путевки обойдутся дороже в среднем на несколько десятков тысяч рублей.
Какие достопримечательности есть в Иордании
Самая знаменитая и впечатляющая достопримечательность Иордании — древний город Петра, основанный примерно в IV веке до н. э. Века процветания обернулись для него опустением из-за более выгодных римских торговых путей. Затерявшийся в песках город хорошо сохранился до наших дней.
В Петре есть храм-мавзолей Эль-Хазне, вырезанный в красных скалах — там снимался фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
В столице Иордании Аммане, точная дата основания которого неизвестна и составляет несколько тысяч лет, сохранились архитектурные памятники разных эпох: руины древнеримских храмов и амфитеатра, византийских церквей, дворцов и мечетей времен расцвета Омейядского халифата. Однозначно стоит посетить Цитадель и Римский амфитеатр в Аммане, интерес может вызвать археологический музей.
Одно из самых важных и святых мест для христиан со всего мира — река, где, согласно Священному Писанию, был крещен Иисус Христос. Доподлинно неизвестно, в какой именно части реки Иордан это произошло. По некоторым данным, крещение могло состояться в месте под названием Вифавара на границе с Израилем. Там расположился своеобразный музей под открытым небом с купелью, куда могут окунуться все желающие. Кто-то просит здесь Бога о помощи или исцелении.
Не менее интересными местами являются заповедник Муджиб, расположившийся вдоль ущелья одноименной реки; Мертвое море; древние замки и крепости (Каср-Амра, Керак, Замок Шобак, Аджлунский замок); пустыня Вади Рам; главный курортный город Акаба.
Где еще недавно отменили визы для россиян
С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. Решение будет действовать в течение года — до 14 сентября 2026-го, уточнил представитель МИД КНР Го Цзякунь.
По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента.
Спустя месяц после введения безвиза с Китаем спрос россиян на перелеты по данному направлению увеличился на 60% в сравнении с сентябрем-октябрем 2024 года. При этом средняя цена на билеты туда-обратно по состоянию на середину октября 2025-го составила 75,4 тысячи рублей.
