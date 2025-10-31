Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 17:10

Россияне получили безвиз с еще одной страной: что известно, цены на отдых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия отменила визы с еще одной страной, ей стала Иордания, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Какие подробности об этом известны, каковы условия безвизового режима и цены на отдых?

С какой страной Россия отменила визы: условия

С 13 декабря вступит в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией. Документ был подписан в Москве 20 августа 2025 года, подчеркнули в МИД РФ.

Находиться на территории Королевства без визы можно будет до 30 дней при условии, что россиянин не намерен работать и зарабатывать деньги в Иордании. Ограничение по длительности пребывания в стране на дистанции в год составляет 90 дней.

Безвизовый режим распространяется на туристические, частные и деловые поездки. Для учебы, работы и постоянного проживания потребуются дополнительные документы.

Сколько стоит отдых в Иордании

По данным агрегаторов, отдых в Иордании в середине ноября на 9–11 ночей при вылете из Москвы для двоих человек обойдется примерно в 130 тысяч рублей в отеле уровня три-четыре звезды в городе Акаба на побережье Акабского залива в Красном море. Цены на пятизвездочные отели с высоким рейтингом начинаются от 170 тысяч рублей.

Перелет, как правило, осуществляется регулярным рейсом. Есть варианты туров, включающих только завтрак, завтрак и ужин или полное питание — такие путевки обойдутся дороже в среднем на несколько десятков тысяч рублей.

Какие достопримечательности есть в Иордании

Самая знаменитая и впечатляющая достопримечательность Иордании — древний город Петра, основанный примерно в IV веке до н. э. Века процветания обернулись для него опустением из-за более выгодных римских торговых путей. Затерявшийся в песках город хорошо сохранился до наших дней.

В Петре есть храм-мавзолей Эль-Хазне, вырезанный в красных скалах — там снимался фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В столице Иордании Аммане, точная дата основания которого неизвестна и составляет несколько тысяч лет, сохранились архитектурные памятники разных эпох: руины древнеримских храмов и амфитеатра, византийских церквей, дворцов и мечетей времен расцвета Омейядского халифата. Однозначно стоит посетить Цитадель и Римский амфитеатр в Аммане, интерес может вызвать археологический музей.

Одно из самых важных и святых мест для христиан со всего мира — река, где, согласно Священному Писанию, был крещен Иисус Христос. Доподлинно неизвестно, в какой именно части реки Иордан это произошло. По некоторым данным, крещение могло состояться в месте под названием Вифавара на границе с Израилем. Там расположился своеобразный музей под открытым небом с купелью, куда могут окунуться все желающие. Кто-то просит здесь Бога о помощи или исцелении.

Не менее интересными местами являются заповедник Муджиб, расположившийся вдоль ущелья одноименной реки; Мертвое море; древние замки и крепости (Каср-Амра, Керак, Замок Шобак, Аджлунский замок); пустыня Вади Рам; главный курортный город Акаба.

Где еще недавно отменили визы для россиян

С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. Решение будет действовать в течение года — до 14 сентября 2026-го, уточнил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента.

Спустя месяц после введения безвиза с Китаем спрос россиян на перелеты по данному направлению увеличился на 60% в сравнении с сентябрем-октябрем 2024 года. При этом средняя цена на билеты туда-обратно по состоянию на середину октября 2025-го составила 75,4 тысячи рублей.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 октября: где сбои в РФ

Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 31 октября: что завтра, головные боли, депрессия

Россия
визы
страны
Иордания
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какие объекты в тылу России могут стать целями ВСУ
В Совфеде осудили передачу Киевом российского военнослужащего Литве
«Калашников» начнет поставлять за границу два управляемых боеприпаса
Появилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу
Врач дала советы, что делать при хронической усталости
«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен
Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»
Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой
Стали известны новые данные по отравлению в «Звездном»
В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России
Астрономы показали на Хэллоуин космическое облако в виде летучей мыши
Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту
Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки
На Украине увидели агонию Зеленского из-за смены позиции Трампа
Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы
В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями
«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге
«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине
Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном
Адвокат рассказала о новых правилах вступления в наследство
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.