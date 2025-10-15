Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:33

Раскрыто, как повлияла отмена виз на поездки россиян в Китай

Спрос россиян на перелеты в Китай после отмены виз увеличился на 60%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос россиян на перелеты в Китай в первый месяц после отмены виз увеличился на 60% по сравнению с сентябрем — октябрем 2024 года, сообщает ТАСС. При этом средняя цена на билеты туда-обратно составила 75,4 тыс. рублей.

Отмечается, что 53% всех билетов в Китай были куплены с отправлением из Москвы. Наряду с этим спрос на полеты в КНР из Владивостока, Казани и Новосибирска вырос в три раза. Также на 84% чаще россияне стали бронировать отели в Китае по сравнению с 2024 годом, средняя цена жилья равняется 8,1 тыс. рублей.

Среди разных возрастных поколений россиян наиболее высокий спрос у зумеров (84%). В первый месяц после отмены виз туристы чаще всего выбирали поездку в Пекин (31%), также в тройку попали Шанхай (22%) и Гуанчжоу (14%).

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года. В свою очередь вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента.

