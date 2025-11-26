Многомиллионный долг, возвращение в РФ, молчание об СВО: где сейчас Цекало

В Сети появилась информация, что Александр Цекало погасил 21 млн рублей из долга по алиментам перед бывшей женой Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой. Сколько еще он должен и как сейчас живет продюсер?

Что известно о многомиллионном долге Цекало

Как передает Telegram-канал Mash, сестра Веры Брежневой намерена через суд взыскать еще почти 29 млн рублей.

Согласно информации канала, в августе Виктория потребовала 48,9 млн рублей в качестве компенсации за годы неуплаты алиментов. Цекало частично погасил задолженность за четыре месяца, однако все еще остается должен 28,9 млн рублей. Шоумен обязан ежемесячно переводить Виктории около 1,7 млн рублей на содержание своих несовершеннолетних детей — 17-летней Александры и 13-летнего Михаила.

Галушка и Цекало были женаты 10 лет. После развода Виктория вернула девичью фамилию и получила особняк на Рублевке, который впоследствии продала.

Чем сейчас занимается Цекало

25 ноября издание Super сообщило, что Александр Цекало и его жена Дарина Эрвин вернулись в Москву из США.

Свидетели заметили пару во время прогулки с собакой. Супруги уже несколько лет не живут в России, однако в августе появилась информация о том, что Цекало работает над новым российским сериалом «Джайв», в котором главная роль досталась Антону Васильеву.

Тогда анонимные источники заявляли, что Эрвин вернулась с мужем в Москву, чтобы сыграть одну из главных ролей в новом сериале. Однако представители компании в ответ на запрос NEWS.ru опровергли участие Дарины в сериале.

Что известно о мнении Цекало об СВО, как к его возвращению относятся в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отмечал, что Цекало не высказывался «ни за, ни против» проведения СВО.

«После начала спецоперации, по нашей информации, Александр одним из первых среди деятелей культуры покинул Россию и сейчас проживает в стране НАТО. Не поддерживает ни СВО, ни политический курс нашей страны. Однако, как мы видим, продолжает осваивать российские бюджеты», — считает Бородин.

По мнению главы ФПБК, из-за «ошибки и недоработки профильных органов» Цекало продолжает зарабатывать в РФ. Бородин подчеркнул, что намерен запросить информацию о расходовании денежных средств кинокомпанией «Среда», принадлежащей Цекало, в том числе полученных из госбюджета.

В свою очередь, телевизионный критик Александр Горбунов не согласен с главой ФПБК. Он напомнил, что Цекало не позволял себе антироссийских высказываний и не критиковал публично спецоперацию. Критик назвал достойными проекты «Среды».

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru сообщил о нейтральном отношении на фронте к актеру Даниле Козловскому и продюсеру Александру Цекало, которые покинули Россию после начала СВО, а теперь вернулись. Однако боевой генерал назвал их «инородными элементами» для страны и выразил мнение, что они будут отвергнуты обществом.

«На фронте, когда представители так называемой культурной элиты уезжают или возвращаются, на данном этапе не особо и замечается. Но те, кто себя проявил в таком формате (покидали РФ в сложное для страны время. — NEWS.ru), все равно будут отторгнуты населением нашей страны как инородный элемент», — выразил мнение собеседник.

