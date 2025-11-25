День матери
25 ноября 2025 в 11:42

Цекало выплатил часть многомиллионного долга по алиментам экс-супруге

Mash: Цекало выплатил 21 млн долгов по алиментам эск-жене Виктории Галушке

Александр Цекало Александр Цекало Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Актер Александр Цекало погасил 21 млн рублей из долга по алиментам перед бывшей женой Викторией Галушкой, передает Telegram-канал Mash. Сестра Веры Брежневой намерена через суд взыскать еще 29 млн рублей.

Согласно информации канала, в августе Виктория потребовала 48,9 млн рублей в качестве компенсации за годы неуплаты алиментов. Цекало частично погасил задолженность за четыре месяца, однако все еще остается должен 28,9 млн рублей. Шоумен обязан ежемесячно переводить Виктории около 1,7 млн рублей на содержание своих несовершеннолетних детей — 17-летней Александры и 13-летнего Михаила.

Виктория Галушка и Александр Цекало были в браке 10 лет. После разрыва отношений Виктория вернула свою девичью фамилию и получила в подарок особняк на Рублевке, который впоследствии продала.

Ранее бывшая жена вратаря сборной России Матвея Сафонова Анастасия требует возместить ей судебные издержки в размере 6 млн рублей. В июне 2025 года Сафонов полностью погасил задолженность по алиментам на сумму 64 млн рублей.

