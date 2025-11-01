Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:53

Лолита раскрыла, как из-за скандала с Цекало предстала голой перед полицией

Лолита призналась, что после ссоры с Цекало предстала перед полицией без одежды

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская после одной из ссор с продюсером и бывшим супругом Александром Цекало предстала голой перед полицией, пишет The Voice. Артистка устроила скандал в номере отеля в Лос-Анджелесе, а сотрудники вызвали правоохранителей. Певица открыла дверь, представ без одежды.

Сказала, что у меня депрессия, поругалась с бывшим мужем. С этого, кстати, развод начался. Это было давно. Ну и полиция очень толерантно посмотрела: абсолютно голая женщина, — поделилась Лолита.

Певица вспомнила, как выбрасывала вещи в окно и что-то разбила. Артистка на эмоциях бросала в Цекало статуэтки «Золотого граммофона». Тогда пара выступала в кабаре-дуэте «Академия».

Ранее Лолита призналась, что продолжает работать после выхода на пенсию, поскольку не хочет ограничивать себя в средствах. Размер пенсионной выплаты певицы составляет 27 800 рублей.

Также Лолита рассказывала, что попалась на уловку мошенников и чуть не лишилась персональных данных. Аферисты позвонили певице и выдали себя за сотрудников транспортной компании.

