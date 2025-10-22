«Вы дура»: Лолита попалась на удочку телефонных мошенников

Певица Лолита Милявская в своем Instagram призналась, что чуть не лишилась персональных данных из-за телефонных мошенников. По словам знаменитости, она «попалась с первого раза». Когда исполнительница ехала к стоматологу, ей позвонили аферисты, выдав себя за сотрудников транспортной компании. Поскольку Лолита действительно ждала доставку микрофонов, это не вызвало у нее подозрений, поэтому она продиктовала злоумышленникам СМС-код.

Отдаю код и слышу фразу: «Вы, Милявская, дура», — рассказала певица.

Она отметила, что находившиеся рядом «толковые люди» сразу же помогли ей сменить пароли и защитить данные. Кроме того, после случившегося артистка поехала в ближайший центр оказания государственных услуг и заблокировала финансовые операции с имуществом и кредитами.

Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые. И я так думала, — резюмировала Лолита.

Ранее стало известно о появлении новой мошеннической схемы, связанной с ненастоящими звонками из военкоматов. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи с проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и пытаются выманить у людей коды из СМС.