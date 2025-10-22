Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 09:08

«Вы дура»: Лолита попалась на удочку телефонных мошенников

Лолита рассказала, что ее обманули телефонные мошенники

Певица, актриса Лолита Милявская Певица, актриса Лолита Милявская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская в своем Instagram призналась, что чуть не лишилась персональных данных из-за телефонных мошенников. По словам знаменитости, она «попалась с первого раза». Когда исполнительница ехала к стоматологу, ей позвонили аферисты, выдав себя за сотрудников транспортной компании. Поскольку Лолита действительно ждала доставку микрофонов, это не вызвало у нее подозрений, поэтому она продиктовала злоумышленникам СМС-код.

Отдаю код и слышу фразу: «Вы, Милявская, дура», — рассказала певица.

Она отметила, что находившиеся рядом «толковые люди» сразу же помогли ей сменить пароли и защитить данные. Кроме того, после случившегося артистка поехала в ближайший центр оказания государственных услуг и заблокировала финансовые операции с имуществом и кредитами.

Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые. И я так думала, — резюмировала Лолита.

Ранее стало известно о появлении новой мошеннической схемы, связанной с ненастоящими звонками из военкоматов. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи с проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и пытаются выманить у людей коды из СМС.

Лолита
мошенники
певицы
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канада передумала отправлять Украине бронетранспортеры LAV
Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит грузов в Армению
Актриса Дружинина рассказала о здоровье мужа после слухов о госпитализации
Россиянам рассказали, чем грозит выгул собак на детских площадках
Военэксперт объяснил, как пресечь атаки украинских БПЛА на Россию
Россиянам назвали сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Банковские мошенники придумали новый способ обмана через знакомых
Появились новые данные о поисках семьи Усольцевых
Аэропорт временно закрылся в туристическом городе
Возобновилось движение транспорта на границе Белоруссии и Литвы
Умный дом для пожилых: забота без слов
Начинка для пирожков с яблоками: идеальный выбор для семейного десерта
Автомобиль на полной скорости протаранил ограду Белого дома
В России придумали, как замотивировать граждан на сдачу биометрии
Страшная авария с автобусами унесла жизни 63 человек
Удар по энергообъекту погрузил целый украинский район в темноту
В Батайске назвали число квартир, поврежденных из-за атаки ВСУ
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ
Два беспилотника ВСУ атаковали объекты в Махачкале
Шпала загорелась на одной из станций московского метро
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.