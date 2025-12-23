Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире

Заливной пирог с капустой станет сытным завтраком или отличным дополнением к чаю

Заливной пирог с капустой на кефире придется кстати, когда нет времени на готовку. Следуйте нашему пошаговому рецепту и наслаждайтесь ароматной выпечкой!

Ингредиенты

Кефир (лучше жирный) — 1 стакан

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 200 г

Разрыхлитель — чайная ложка

Капуста — 5–10 листов

Подсолнечное масло — 2 столовые ложки

Луковица — 1 шт.

Соль и перец — на вкус

Приготовление

Измельчить капусту и обжарить с луком до мягкости, приправить солью и перцем. В отдельной емкости взбить яйца с кефиром. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто до однородной массы. В форму для выпечки налить половину массы, распределить слой капусты, а потом залить оставшимся тестом. Отправить в духовку на 45 минут, выпекать при 180 градусах до румяности.

Попробуйте также приготовить заливной пирог с творогом — он получится не менее нежным, чем чизкейк.