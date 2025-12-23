Новый год-2026
23 декабря 2025 в 20:38

Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире

Заливной пирог с капустой станет сытным завтраком или отличным дополнением к чаю Заливной пирог с капустой станет сытным завтраком или отличным дополнением к чаю Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Заливной пирог с капустой на кефире придется кстати, когда нет времени на готовку. Следуйте нашему пошаговому рецепту и наслаждайтесь ароматной выпечкой!

Ингредиенты

  • Кефир (лучше жирный) — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Разрыхлитель — чайная ложка
  • Капуста — 5–10 листов
  • Подсолнечное масло — 2 столовые ложки
  • Луковица — 1 шт.
  • Соль и перец — на вкус

Приготовление

  1. Измельчить капусту и обжарить с луком до мягкости, приправить солью и перцем.
  2. В отдельной емкости взбить яйца с кефиром. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто до однородной массы.
  3. В форму для выпечки налить половину массы, распределить слой капусты, а потом залить оставшимся тестом.
  4. Отправить в духовку на 45 минут, выпекать при 180 градусах до румяности.

Попробуйте также приготовить заливной пирог с творогом — он получится не менее нежным, чем чизкейк.

