Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире

Заливной пирог с капустой на кефире придется кстати, когда нет времени на готовку. Следуйте нашему пошаговому рецепту и наслаждайтесь ароматной выпечкой!
Ингредиенты
- Кефир (лучше жирный) — 1 стакан
- Яйца — 2 шт.
- Пшеничная мука — 200 г
- Разрыхлитель — чайная ложка
- Капуста — 5–10 листов
- Подсолнечное масло — 2 столовые ложки
- Луковица — 1 шт.
- Соль и перец — на вкус
Приготовление
- Измельчить капусту и обжарить с луком до мягкости, приправить солью и перцем.
- В отдельной емкости взбить яйца с кефиром. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто до однородной массы.
- В форму для выпечки налить половину массы, распределить слой капусты, а потом залить оставшимся тестом.
- Отправить в духовку на 45 минут, выпекать при 180 градусах до румяности.
Попробуйте также приготовить заливной пирог с творогом — он получится не менее нежным, чем чизкейк.