04 февраля 2026 в 11:31

ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков

ИБ-эксперт Токаренко: мониторинг соцсетей подростков будет трудно реализовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полный мониторинг социальных сетей подростков будет достаточно сложно реализовать — это трудоемкая работа, требующая отдельных специалистов, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по информационной безопасности Александр Токаренко. Он уточнил, что учителям нельзя будет делегировать эту задачу, поскольку они и без этого загружены.

Кто будет контролировать эти соцсети? Это непростой вопрос, поскольку работа довольно-таки трудоемкая. У школ на это нет ни средств, чтобы нанять организацию, которая профессионально будет этим заниматься, ни людей, которые будут на это отвлекаться. Учителя и без этого загружены. Тут очень большая проблема с этим стоит, безопасность школ у нас — это очень большой вопрос, — высказался Токаренко.

Как отметил эксперт, несмотря на то, что персональные данные в соцсетях и общедоступны, собирать информацию о детях без разрешения родителей запрещено. Токаренко добавил, что подростковые угрозы реализуются одна на тысячу.

Ранее психиатр Василий Шуров призвал осуществлять тщательный мониторинг соцсетей подростков, в особенности тех, кто подвержен психическим расстройствам. Так он отреагировал на нападение девятиклассника на уфимскую гимназию № 16.

подростки
соцсети
общество
школы
