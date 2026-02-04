Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:37

Скандальное задержание чиновников в Сергиевом Посаде попало на видео

Опубликованы кадры задержания подозреваемых в коррупции в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области оказали помощь в задержании первого заместителя главы Сергиево-Посадского округа, оно попало на видео, передает NEWS.ru. Также аналогичные меры были предприняты против местных чиновников и бизнесменов.

В Росгвардии уточнили, что фигуранты дела из местной администрации подозреваются в получении взяток: они могли брать деньги, помогая компаниям выигрывать конкурсы. В ведомстве сообщили, что чиновники могли подписывать фиктивные договоры, а компании не выполняли заявленные работы и обналичивали деньги.

Ранее сообщалось, что в СК предъявили обвинения задержанному первому замглавы Сергиева Посада, четырем сотрудникам администрации городского округа и трем предпринимателям. Они проходят фигурантами по делу о мошенничестве и коррупции.

До жтого обыски прошли в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, который судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит». Поводом для оперативных мероприятий стало расследование возможных нарушений при строительстве дома инвалидов в хуторе Новонекрасовском.

Сергиев Посад
Росгвардия
видео
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охрана за 15 млн рублей не спасла учеников от школьницы-поджигательницы
Вскрылись неприятные подробности о буллинге в красноярской школе
Ревнивец с репутацией праведника: мулла признался в убийстве жены
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.