Скандальное задержание чиновников в Сергиевом Посаде попало на видео Опубликованы кадры задержания подозреваемых в коррупции в Сергиевом Посаде

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области оказали помощь в задержании первого заместителя главы Сергиево-Посадского округа, оно попало на видео, передает NEWS.ru. Также аналогичные меры были предприняты против местных чиновников и бизнесменов.

В Росгвардии уточнили, что фигуранты дела из местной администрации подозреваются в получении взяток: они могли брать деньги, помогая компаниям выигрывать конкурсы. В ведомстве сообщили, что чиновники могли подписывать фиктивные договоры, а компании не выполняли заявленные работы и обналичивали деньги.

Ранее сообщалось, что в СК предъявили обвинения задержанному первому замглавы Сергиева Посада, четырем сотрудникам администрации городского округа и трем предпринимателям. Они проходят фигурантами по делу о мошенничестве и коррупции.

