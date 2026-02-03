Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 18:19

Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение

Замглавы Сергиева Посада и сотрудников администрации обвинили в коррупции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В СК предъявили обвинения в задержанному первому замглавы Сергиева Посада, четырем сотрудникам администрации городского округа и трем предпринимателям, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Московской области. Они проходят фигурантами по делу о мошенничестве и коррупции.

Следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение <…> В зависимости от степени участия они обвиняются в получении взяток, мошенничестве, даче взяток и посредничестве во взяточничестве, — уточнили в СК.

По информации правоохранителей, общая сумма взяток составила 4 млн рублей. Расследование также сопровождается сотрудниками УФСБ России по Москве.

Ранее SHOT сообщил, что правоохранители провели обыски в администрации Сергиева Посада. На канале также сообщили, что в ночью 21 января прошли обыски в доме у исполняющего обязанности главы городского округа.

До этого обыски прошли в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, который судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит». Поводом для оперативных мероприятий стало расследование возможных нарушений при строительстве дома инвалидов в станице Новонекрасовской.

Сергиев Посад
взятки
Следственный комитет
мошенничество
