Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение

В СК предъявили обвинения в задержанному первому замглавы Сергиева Посада, четырем сотрудникам администрации городского округа и трем предпринимателям, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Московской области. Они проходят фигурантами по делу о мошенничестве и коррупции.

Следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение <…> В зависимости от степени участия они обвиняются в получении взяток, мошенничестве, даче взяток и посредничестве во взяточничестве, — уточнили в СК.

По информации правоохранителей, общая сумма взяток составила 4 млн рублей. Расследование также сопровождается сотрудниками УФСБ России по Москве.

Ранее SHOT сообщил, что правоохранители провели обыски в администрации Сергиева Посада. На канале также сообщили, что в ночью 21 января прошли обыски в доме у исполняющего обязанности главы городского округа.

