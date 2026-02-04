Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка

Сегодня, 4 февраля, не работает WhatsApp у большинства российских пользователей. Что известно, в чем причины сбоев, правда ли мессенджер скоро настигнет полная блокировка в России?

Где в России не работает WhatsApp сегодня, 4 февраля

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», WhatsApp не работает во множестве регионов — приложение не загружается, не приходят оповещения, не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не работают звонки. Такие проблемы встречаются на любых устройствах, в домашних и мобильных сетях.

Пользователи пишут о сбоях WhatsApp из Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и других регионов. На сайте Downdetector.su насчитываются десятки подобных обращений, которые в первую очередь касаются некорректной работы оповещений, — об этом говорится в половине от всех жалоб. Также сообщается о сбоях мобильного приложения (31%), сайта (9%) и общем сбое (9%).

«WhatsApp ошибку выдает с утра сегодня, 4 февраля», «Не работает WhatsApp в Луганске», «Невозможно отправить сообщение», «WhatsApp Web не работает сегодня», «С 1 февраля не работает WhatsApp — не отправляются и не принимаются сообщения ни в каком виде: ни текст, ни голос, ни картинка», «Новгородская область. Уже несколько дней не работает. Не уходят даже простые сообщения!» — жалуются пользователи.

Почему не работает WhatsApp в России 4 февраля

Роскомнадзор последовательно блокирует WhatsApp, потому что мессенджер игнорирует российское законодательство. Там подчеркнули, что его использовали для мошеннических схем и организации терактов. Ведомство посоветовало пользователям переходить на отечественные площадки.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, работая на территории России, должны открыть свои локальные представительства и сотрудничать с компетентными органами в целях борьбы с мошенниками. Однако данные компании не откликнулись на призывы российской стороны, поэтому в августе 2025 года «было решено деградировать их голосовые вызовы», сказал парламентарий.

WhatsApp, работая под патронажем компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), был ключевым элементом в мошеннических схемах, заявил член Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, экстремистская организация «агрессивно повсеместно нарушает законодательство не только России, но и других стран», поэтому принцип «не пойман — не вор» к ней больше не применим.

Правда ли WhatsApp ждет полная блокировка в России, сроки

В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp ждет полная блокировка в России, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства. По словам Сергея Боярского, у мессенджера было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация не предприняла даже попыток к этому.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов РФ», — заявил парламентарий.

WhatsApp следует полностью заблокировать на территории России, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора, считает бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

Полная блокировка WhatsApp в России может наступить в 2026 году, предположил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он объяснил это принадлежностью мессенджера экстремистской компании. По его мнению, «такие жесткие меры» абсолютно обоснованы, особенно в предвыборный год.

