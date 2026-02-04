Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России

Сегодня, 4 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Саратовской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 4 февраля

Сбои мобильного интернета наблюдаются в десятках регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам абонентов, невозможно нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами и другими сервисами.

Наибольшее число жалоб приходит от абонентов МТС — 117 жалоб за сутки. Ранее этот показатель составил 425. О проблемах с мобильным интернетом и связью пишут из Москвы — 21%, Саратовской области, Санкт-Петербурга — по 10%, Свердловской области — 8%, Рязанской, Самарской, Новосибирской областей — по 6%, Пензенской, Иркутской областей, Башкортостана — по 5%, Вологодской области, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа — по 3%, Московской, Калужской, Белгородской, Челябинской областей, Красноярского края, Кузбасса — по 2%.

В Сетях других операторов также наблюдаются неполадки — проблемы встречаются у всех поставщиков услуг связи. Наиболее сильно выделяются следующие регионы: Москва, Ставрополье, Санкт-Петербург, Свердловская, Саратовская области, Хабаровский край, Иркутская, Томская области.

Почему не работает мобильный интернет 4 февраля

Мобильный интернет не работает во время угрозы атаки БПЛА — это один из распространенных сценариев. Качество сигнала Сети понижают намеренно, чтобы подавить канал связи между дроном и центром управления. Соответствующие ограничения в первую очередь связаны с обеспечением безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов с целью борьбы с атаками дронов.

«Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — сказал он.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

В Минобороны России сообщили о перехвате и уничтожении 24 украинских беспилотников ночью 4 февраля: 11 БПЛА — в Брянской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Ростовской, один — в Астраханской.

Какие сайты работают без интернета

В периоды сбоев в работе мобильного интернета россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

