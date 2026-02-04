Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:20

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 4 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Саратовской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 4 февраля

Сбои мобильного интернета наблюдаются в десятках регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам абонентов, невозможно нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами и другими сервисами.

Наибольшее число жалоб приходит от абонентов МТС — 117 жалоб за сутки. Ранее этот показатель составил 425. О проблемах с мобильным интернетом и связью пишут из Москвы — 21%, Саратовской области, Санкт-Петербурга — по 10%, Свердловской области — 8%, Рязанской, Самарской, Новосибирской областей — по 6%, Пензенской, Иркутской областей, Башкортостана — по 5%, Вологодской области, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа — по 3%, Московской, Калужской, Белгородской, Челябинской областей, Красноярского края, Кузбасса — по 2%.

В Сетях других операторов также наблюдаются неполадки — проблемы встречаются у всех поставщиков услуг связи. Наиболее сильно выделяются следующие регионы: Москва, Ставрополье, Санкт-Петербург, Свердловская, Саратовская области, Хабаровский край, Иркутская, Томская области.

Почему не работает мобильный интернет 4 февраля

Мобильный интернет не работает во время угрозы атаки БПЛА — это один из распространенных сценариев. Качество сигнала Сети понижают намеренно, чтобы подавить канал связи между дроном и центром управления. Соответствующие ограничения в первую очередь связаны с обеспечением безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов с целью борьбы с атаками дронов.

«Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — сказал он.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

В Минобороны России сообщили о перехвате и уничтожении 24 украинских беспилотников ночью 4 февраля: 11 БПЛА — в Брянской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Ростовской, один — в Астраханской.

Какие сайты работают без интернета

В периоды сбоев в работе мобильного интернета россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Читайте также:

Саботаж переговоров и ВСУ у границы с Россией: новости СВО к утру 4 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 февраля

Попал в файлы Эпштейна: как Зеленский засветился на рынке торговли людьми

интернет
жалобы
отключения
регионы
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревнивец с репутацией праведника: мулла признался в убийстве жены
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.