Новые файлы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна вскрыли его связь с Украиной. В материалах, опубликованных Минюстом США, имя президента страны Владимира Зеленского появляется несколько десятков раз — в частности, упоминается его возможная причастность к торговле женщинами и детьми. Украина давно считается одним из ключевых центров сексуального рабства и черного рынка органов в Европе. Мог ли Зеленский на самом деле помогать Эпштейну в его преступных схемах — в материале NEWS.ru.

Как Зеленский появился в файлах Эпштейна

Партия из 3 млн файлов, связанных с делом покойного Джеффри Эпштейна, была обнародована Минюстом США 30 января. В них засветились как старые «приятели» финансиста вроде бывшего британского принца Эндрю или экс-президента Штатов Билла Клинтона, так и новые лица — в том числе Владимир Зеленский.

Так, ведомство опубликовало письмо от 2024 года, отправленное уже после смерти Эпштейна неизвестным автором неизвестному получателю. В нем говорится, что президент Украины мог быть причастен к вывозу женщин и детей за пределы страны, и предлагается проверить источники его доходов.

В том же послании утверждается, что Зеленский, предположительно, имел контакты с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем. Последний сотрудничал с Эпштейном и в 2020 году был обвинен в изнасиловании несовершеннолетних и в причастности к секс-торговле. В 2022-м Брюнеля не стало — он покончил с собой в парижской тюрьме.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с NEWS.ru напомнил о том, что Украина давно считается источником и перевалочным пунктом для черного рынка, включая торговлю органами и людьми.

Жан-Люк Брюнель (справа), Джеффри Эпштейн и Гислен Максвелл (слева) Фото: APhifer/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Торговля частями тел, живым товаром — в том числе женщинами, детьми — это реальность, которой пользуются и в Европе, и в Америке. То, что украинские секс-работницы популярны на Западе, — также открытый секрет», — уверен эксперт.

Как на Украине продают людей

Вопрос о том, что на Украине процветает торговля людьми, не раз поднимали как в России, так и за рубежом. Экс-глава организации Operation Underground Railroad (OUR) Тим Баллард отмечал, что подобные схемы приобрели особый масштаб после начала украинского конфликта.

«Мы отправились на Украину в 2022 году, чтобы вывезти детей. Но мы искали и торговцев людьми. Они обычно появляются там, где происходят катастрофы», — заявил он в марте 2025 года.

В итоге участникам OUR действительно удалось разоблачить сеть по продаже «живого товара» — ее участники базировались в Нидерландах, Мексике и Эквадоре. Они держали в этих странах «секс-отели», в которые заманивали несовершеннолетних.

В августе 2025-го экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обратил внимание, что на Украине работает много западных организаций, которые занимаются вывозом детей из страны. При этом власти в Киеве не могут проследить за судьбой похищенных. Более того, к таким схемам может быть причастен и фонд первой леди Украины Елены Зеленской, подчеркивал Прозоров.

Информация об этом косвенно подтвердилась в декабре, когда программа Зеленской по отправке украинских детей-сирот в Турцию обернулась скандалом: две девочки 14 и 16 лет вернулись на родину беременными. Своих детей они родили уже на Украине, после чего девушек записали студентками одного из местных техникумов.

Николай Валуев Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с NEWS.ru отметил, что информация о массовых исчезновениях детей и взрослых на Украине уже вряд ли может кого-то удивить: все бордели мира буквально переполнены украинками любых возрастов.

«Участь детей еще незавиднее. Если это не секс-рабство, то верная смерть на кушетке от скальпеля чудовища, что распотрошит их на органы. Кого-то удивляет, что Зеленский к этому имеет прямое отношение? Сатанизм („Международное движение сатанизма“ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) Украины сегодня уже давно не в подвалах. Он демонстрируется открыто и даже прилюдно чествуется, как единственная верная форма религии. Это же очевидно. Кто еще удивляется явному? И эта форма сатанизма напрямую связана с Эпштейнами и их клиентурой из ада», — пояснил Валуев.

Как связан Зеленский с торговцами людьми и органами

Зеленский и его окружение, которые потворствуют секс-трафику и торговле несовершеннолетними, могут быть лишь частью глобальной сети, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Киреев. По его словам, эта сеть навязывает миру выгодные ей модели поведения, контролирует ключевые финансовые институты и определяет правила игры на международной арене, влияя на то, кто и в каких странах будет избираться и какую политику проводить.

«Неотъемлемой, теневой частью этой глобалистской системы является торговля наркотиками, органами и людьми. Это темная сторона современной экономики и политических систем. Об этом осведомлены многие — политики, сотрудники полиции и спецслужб. Однако информацию не выносят на публику, поскольку реальные хозяева современного мира не позволяют остановить эти процессы», — пояснил Киреев.

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Данные, которые всплыли сейчас в Штатах, по мнению политолога, затрагивают значительную часть элит, однако проблема не ограничивается США. Аналогичные услуги и такой же бизнес существуют в Европейском союзе, Израиле, на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. По современным данным, в эту систему вовлекается до 45 млн человек ежегодно, подчеркнул Киреев.

«В этом контексте участие Зеленского в подобных процедурах не является удивительным. Украина служит донором для преступного рынка, откуда ежегодно вывозятся десятки и сотни тысяч женщин и детей для сексуального рабства или расчленения с целью пересадки органов. Учитывая известную всем жажду Зеленского и его стремление угодить глобалистской элите, причастность президента Украины выглядит вполне очевидной. Сегодня мы наблюдаем один из сегментов мира, который глобалисты стремятся построить и который благодаря расследованиям предстал в своем истинном, изнаночном виде», — заключил Киреев.

Читайте также:

«Власть развращает»: как остров Эпштейна стал пристанищем сатанистов

Тайные встречи Трампа с сепаратистами Альберты: США поглотят Канаду?

«Гореть ему заживо»: ненависть киевлян к Зеленскому зашкаливает, что дальше