«Гореть ему заживо»: ненависть киевлян к Зеленскому зашкаливает, что дальше

Президент Украины Владимир Зеленский отметил свой 48-й день рождения в неповторимой атмосфере народной «любви». В Киеве прошел опрос, участники которого на камеру пожелали своему лидеру много интересных, но, мягко говоря, не совсем приятных вещей. Впрочем, все менее терпимо к своему коллеге относятся и европейские лидеры. Почему Зеленского «парафинят» на каждом шагу и может ли это быть частью большой информационной кампании, в колонке для NEWS.ru рассказал политический аналитик Александр Чаусов.

Рейтинги падают, народ ненавидит

Украинский канал Factum Info к дню рождения Зеленского опубликовал видео с простыми жителями Киева, которых попросили рассказать, что они хотели бы подарить своему президенту. Большинство ответов оказались негативными — от «таблеток для головы» и нормального костюма до пожелания заживо сгореть в крематории.

«Я бы ему пожелал, чтобы его скорее выгнали», — признался один из респондентов.

Если насчет таблеток есть некоторые сомнения — Зеленский, скорее всего, и так «закидывается» самыми разными веществами, и не только «от головы», — то предложения отставки от киевлян подтверждаются цифрами уже вполне официальных опросов.

В январе прошлого года компания Socis опубликовала рейтинг доверия украинцев к политическим деятелям страны. На первом месте с 72% голосов оказался бывший главком ВСУ Валерий Залужный, за ним с 46,7% шел нынешний глава офиса президента Кирилл Буданов, и только третья строчка досталась Зеленскому с 40% голосов.

В условиях полного отсутствия избирательных процессов на Украине президент мог бы и не обращать внимания на все эти рейтинги и опросы. Но куда более важно другое: критика в его адрес раздается уже и со стороны политиков — как внутри страны, так и вне ее.

Как Зеленский настроил всех против себя

Последним явным промахом Зеленского стало выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Речь президента Украины свелась к агрессивному «дайте грошей» и претензиям в адрес Европы, не желающей «расчехлять» кошельки.

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски констатировал, что Зеленский в Давосе «потерял контроль над ситуацией» и продемонстрировал «глубокую неблагодарность» к партнерам. Казалось бы, кого волнует мнение обычного обозревателя? Но WSJ — это не желтый таблоид, а настоящий рупор мнений западных политических элит.

В копилку претензий к Зеленскому можно отнести и атаку депутата Европарламента Фабио де Мази на давнюю подругу президента Украины Урсулу фон дер Ляйен. Парламентарий вменяет ей лоббирование интересов украинского лидера и прямое личное покровительство.

Кажется, шаткость положения Зеленского почувствовали и на самой Украине. Мэр Киева Виталий Кличко уже не стесняется открыто огрызаться на едкие замечания президента, недовольного состоянием энергосистемы в столице, и критиковать его за непоследовательные решения и отказ от диалога.

«Неприятно об этом говорить. У меня есть контакт со всеми, но Зеленский не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе и с мэром столицы. Это неумно», — заявил градоначальник.

Майдан — это дорого, можно дешевле

Факторы внутри Украины, которые «гробят» Зеленского, уже очевидны: бедственное экономическое и социальное положение граждан, коррупционные скандалы в сфере оборонки и энергетики, а также повальная насильственная мобилизация, когда сотрудники ТЦК гребут в «бусы» на улицах украинских городов всех, до кого могут дотянуться. А главное — даже до самых фанатичных диванных патриотов уже успело дойти, что Украина проигрывает на поле боя.

По сути, власть предоставила украинцам «шикарный» выбор: сидеть в темных неотапливаемых квартирах или идти «убиваться об Россию» в мясных штурмах. И все это на фоне тотальной коррупции, которую соратники Зеленского даже не пытаются скрыть.

Украинцы от всей души желают своему президенту всего самого «доброго» под неодобрительным взглядом Европы и откровенно брезгливым — США. Достаточно ли этого для нового Майдана? Вряд ли. Масштабный бунт — это действие не стихийное, а тщательно выверенное и управляемое. И чтобы «снять» Зеленского, он на самом деле и не нужен — достаточно лишь предложения западных кураторов, от которого глава киевского режима будет не в силах отказаться. А после — почетная ссылка где-нибудь в Европе, ну или незаметная ликвидация — чтобы лишнего не сболтнул. И одно, к слову, не исключает второго.

Информационная кампания, которая развернулась на Украине и за ее пределами, — это вообще не для Зеленского и не про него. Это «закладка» на будущее — чтобы потом, когда Украину все же спишут в утиль, показать гражданам, как исполнилась их «мрiя». И даже на улицы выходить не пришлось. Майдан — это дорого, а Украина и так поглотила слишком много денег. Зачем же тратиться, если все можно провернуть куда экономнее, быстрее и чище?

