Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 03:40

«Тоже Кличко не защитил?»: мэр Киева ответил на критику Зеленского

Кличко ответил на критику Зеленского из-за ударов по Киеву

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале ответил на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на него вину за повреждения энергосистемы столицы в результате ударов. Политик назвал это «бредом и манипуляциями».

Объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко? — написал мэр.

Речь идет о недавнем выпаде Зеленского, который пусть не упрекнул Кличко напрямую, однако отметил, что «не будет говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать».

Ранее Кличко в беседе с немецким изданием Bild заявлял, что украинское руководство может пойти на территориальные уступки для достижения мирного урегулирования с Россией. Он констатировал, что его страна уже понесла значительные потери в ходе конфликта и дипломатическое решение остается приоритетным направлением.

Также мэр выразил мнение, что партия «Слуга народа» пытается незаконно захватить власть в Киеве. Так он отреагировал на требование от депутата Андрея Витренко уйти в отставку. Он подчеркнул, что для инициации вотума недоверия требуется поддержка 60 депутатов горсовета, а не единоличное требование Витренко. Мэр выразил недоумение, что депутат с пятилетним стажем работы в совете не изучил базовые правовые процедуры.

Виталий Кличко
Киев
Владимир Зеленский
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Алек Болдуин попал в новую передрягу
Африканская страна дебютирует на чемпионате мира по футболу
«Тоже Кличко не защитил?»: мэр Киева ответил на критику Зеленского
Юрист ответил, что грозит за расклейку объявлений на подъездной двери
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов
Венесуэла закрывает посольства в Норвегии и Австралии
Россиянам рассказали, кому молиться для снятия стресса на работе
Россиянам могут разрешить менять поликлинику чаще
Автоюрист ответил, как избежать штрафов за каршеринг
Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой
Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки
Росавиация озвучила плохие новости для путешественников
Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома
Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка
Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине
Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку
Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.