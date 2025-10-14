«Тоже Кличко не защитил?»: мэр Киева ответил на критику Зеленского Кличко ответил на критику Зеленского из-за ударов по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале ответил на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на него вину за повреждения энергосистемы столицы в результате ударов. Политик назвал это «бредом и манипуляциями».

Объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко? — написал мэр.

Речь идет о недавнем выпаде Зеленского, который пусть не упрекнул Кличко напрямую, однако отметил, что «не будет говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать».

Ранее Кличко в беседе с немецким изданием Bild заявлял, что украинское руководство может пойти на территориальные уступки для достижения мирного урегулирования с Россией. Он констатировал, что его страна уже понесла значительные потери в ходе конфликта и дипломатическое решение остается приоритетным направлением.

Также мэр выразил мнение, что партия «Слуга народа» пытается незаконно захватить власть в Киеве. Так он отреагировал на требование от депутата Андрея Витренко уйти в отставку. Он подчеркнул, что для инициации вотума недоверия требуется поддержка 60 депутатов горсовета, а не единоличное требование Витренко. Мэр выразил недоумение, что депутат с пятилетним стажем работы в совете не изучил базовые правовые процедуры.