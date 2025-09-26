Партия «Слуга народа» пытается незаконно захватить власть в Киеве, заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на требование от депутата Андрея Витренко уйти в отставку.

Понятно, что в «Слуге народа» никак не успокоятся, что мэр Киева не от их политсилы. И любыми методами пытаются захватить власть в столице. Пренебрегая выбором киевлян, нарушая законы, — заявил Кличко.

Он подчеркнул, что для инициации вотума недоверия требуется поддержка 60 депутатов горсовета, а не единоличное требование Витренко. Мэр выразил недоумение, что депутат с пятилетним стажем работы в совете не изучил базовые правовые процедуры.

Ранее Кличко в беседе с немецким изданием Bild заявлял, что украинское руководство может пойти на территориальные уступки для достижения мирного урегулирования с Россией. Он констатировал, что его страна уже понесла значительные потери в ходе конфликта и дипломатическое решение остается приоритетным направлением.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил о бесперспективности отказа украинской стороны от территориальных уступок со ссылкой на конституционные нормы. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже не обладает реальными рычагами влияния ни на ход боевых действий, ни на международную политику.