Захарова дала совет Кличко, решившему снести таблички в память об Ахматовой

Мэру Киева Виталию Кличко следует ознакомиться с произведениями Анны Ахматовой, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение местной администрации снять мемориальные доски в память о поэтессе. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у украинских властей не осталось и капли стыда.

Мемориальные доски, например Анне Андреевне Ахматовой, тоже пойдут под снос. Мне просто интересно, а Ахматову кто-нибудь из них читал? <...> Нет, то, что Кличко может уметь читать, мы доказываем. Но вот Ахматову он читал, прежде чем принимать подобное решение? <...> Все-таки есть ли остатки какого-то стыда, чтобы вот так позориться на весь мир киевскому режиму? — задалась вопросом дипломат.

По мнению Захаровой, действия киевской администрации являются частью идеологической обработки населения. Дипломат обратила внимание, что всего власти намерены демонтировать 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей СССР и РФ.

Ранее Киевский городской совет проголосовал за демонтаж в столице ряда памятников и мемориальных объектов, связанных с русской культурой и советской эпохой. В частности, снос затронет памятник писателю Михаилу Булгакову.