Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:13

Захарова дала совет Кличко, решившему снести таблички в память об Ахматовой

Захарова посоветовала мэру Киева почитать произведения Ахматовой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Мэру Киева Виталию Кличко следует ознакомиться с произведениями Анны Ахматовой, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение местной администрации снять мемориальные доски в память о поэтессе. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у украинских властей не осталось и капли стыда.

Мемориальные доски, например Анне Андреевне Ахматовой, тоже пойдут под снос. Мне просто интересно, а Ахматову кто-нибудь из них читал? <...> Нет, то, что Кличко может уметь читать, мы доказываем. Но вот Ахматову он читал, прежде чем принимать подобное решение? <...> Все-таки есть ли остатки какого-то стыда, чтобы вот так позориться на весь мир киевскому режиму? — задалась вопросом дипломат.

По мнению Захаровой, действия киевской администрации являются частью идеологической обработки населения. Дипломат обратила внимание, что всего власти намерены демонтировать 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей СССР и РФ.

Ранее Киевский городской совет проголосовал за демонтаж в столице ряда памятников и мемориальных объектов, связанных с русской культурой и советской эпохой. В частности, снос затронет памятник писателю Михаилу Булгакову.

Мария Захарова
МИД РФ
Киев
Виталий Кличко
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, смогут ли жертвы банды стоматологов получить компенсацию
«Царствие небесное, Верочка»: Ургант, Михайлов, Драпеко о смерти Алентовой
Мосгорсуд поставил точку в деле о скандальной квартире Долиной
Захарова обвинила Евросоюз в искажении норм морского права
Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью
Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья
Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры
Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году
Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год
МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ
Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы
Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео
В Госдуме назвали пути развития отношений с Грузией
В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос
Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье
Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери
Лихачев назвал сроки новых переговоров с Гросси
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной
Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.