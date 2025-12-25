Секрет фирменного тирамису: пропитываю бисквиты крепленым вином

Хотите приготовить самый знаменитый итальянский десерт? Тирамису с марсалой — это эталон вкуса. Для приготовления понадобится: 500 граммов сыра маскарпоне, 4 свежих яйца, 80 граммов сахарной пудры, 200 граммов савоярди (дамских пальчиков), 250 мл крепкого охлажденного кофе, 60 мл крепленого вина марсала и какао-порошок для посыпки.

Яичные желтки растирают с сахарной пудрой до белой пышной массы, затем аккуратно смешивают с маскарпоне. Отдельно взбивают белки в устойчивую пену и вмешивают их в сырную массу. Кофе смешивают с марсалой. Каждый бисквит савоярди быстро окунают в кофейную смесь и выкладывают в форму первым слоем. Сверху распределяют половину крема из маскарпоне, затем повторяют слои. Десерт накрывают пленкой и убирают в холод минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

Перед подачей тирамису с маскарпоне обильно посыпают какао через ситечко. Алкоголь не чувствуется резко, а лишь придает десерту благородную глубину и аромат. Этот десерт с алкоголем станет жемчужиной любого праздничного стола и произведет неизгладимое впечатление на гостей.

Несмотря на то что алкоголь в блюдах считается лишь приправой, не стоит забывать, что его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!

