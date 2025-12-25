Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 17:50

Секрет фирменного тирамису: пропитываю бисквиты крепленым вином

Секрет фирменного тирамису: пропитываю бисквиты крепленым вином Секрет фирменного тирамису: пропитываю бисквиты крепленым вином Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите приготовить самый знаменитый итальянский десерт? Тирамису с марсалой — это эталон вкуса. Для приготовления понадобится: 500 граммов сыра маскарпоне, 4 свежих яйца, 80 граммов сахарной пудры, 200 граммов савоярди (дамских пальчиков), 250 мл крепкого охлажденного кофе, 60 мл крепленого вина марсала и какао-порошок для посыпки.

Яичные желтки растирают с сахарной пудрой до белой пышной массы, затем аккуратно смешивают с маскарпоне. Отдельно взбивают белки в устойчивую пену и вмешивают их в сырную массу. Кофе смешивают с марсалой. Каждый бисквит савоярди быстро окунают в кофейную смесь и выкладывают в форму первым слоем. Сверху распределяют половину крема из маскарпоне, затем повторяют слои. Десерт накрывают пленкой и убирают в холод минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

Перед подачей тирамису с маскарпоне обильно посыпают какао через ситечко. Алкоголь не чувствуется резко, а лишь придает десерту благородную глубину и аромат. Этот десерт с алкоголем станет жемчужиной любого праздничного стола и произведет неизгладимое впечатление на гостей.

Несмотря на то что алкоголь в блюдах считается лишь приправой, не стоит забывать, что его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!

Ранее мы поделились рецептом кофейного ликера.

Читайте также
Тирамису в виде шариков с фисташкой — изысканный десерт без выпечки и заморозки: украшаем новогодний стол
Общество
Тирамису в виде шариков с фисташкой — изысканный десерт без выпечки и заморозки: украшаем новогодний стол
Готовить тирамису проще простого: попробуйте новогодний вариант с апельсинами
Общество
Готовить тирамису проще простого: попробуйте новогодний вариант с апельсинами
Томатная гранита с граппой: самый смелый десерт-дижестив
Семья и жизнь
Томатная гранита с граппой: самый смелый десерт-дижестив
Новогодняя закуска под шампанское: брускетты с хурмой — обалденная вкуснота из 4 ингредиентов
Общество
Новогодняя закуска под шампанское: брускетты с хурмой — обалденная вкуснота из 4 ингредиентов
«Повзрослеют и поймут»: эксперты уверены, что молодежь еще распробует вино
Общество
«Повзрослеют и поймут»: эксперты уверены, что молодежь еще распробует вино
тирамису
десерты
вино
крем
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Стокилограммовая фугасная авиабомба оказалась в центре российского города
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.