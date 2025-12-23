Новый год-2026
Рецепт-находка для вечеринки: кофейный ликер без настаивания

Нужен вкусный ликер на скорую руку для праздника? Кофейный ликер «Эспрессо-мартини» готовится методом холодного смешивания, без долгого ожидания. Для приготовления понадобится: 250 мл свежесваренного крепкого эспрессо или кофе по-турецки, 250 мл хорошей водки, 100 граммов сахарного песка или готового сахарного сиропа, половина стручка ванили или чайная ложка экстракта.

Кофе обязательно охлаждают до комнатной температуры. В блендере или шейкере соединяют холодный кофе, водку, сахар и семена из стручка ванили. Взбивают на высокой скорости в течение минуты до полного растворения сахара и появления устойчивой пенки. Полученную смесь процеживают через сито или кофейный фильтр в бутылку. Дают ликеру «отдохнуть» в морозилке или холодильнике 1-2 часа.

Такой домашний кофейный ликер обладает насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Его можно подавать чистым и в качестве дижестива, со льдом или использовать как базу для коктейля «Эспрессо-мартини», взбивая с водкой и кофейными зернами для украшения. Этот ликер на скорую руку станет изюминкой вашего праздничного бара.

Важно помнить — чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья.

