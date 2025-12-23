Новый год-2026
Готовлю ликер к празднику: малина, водка и немного терпения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите сделать ароматный ягодный ликер, не затрачивая на ожидание несколько недель? «Быстрая малина» готова уже через сутки. Для приготовления понадобится: 300 граммов свежей или замороженной малины, 250 мл хорошей водки или бренди, 150 граммов сахара, 50 мл воды и сок половины лимона.

Ягоды разминают в неметаллической миске, засыпают сахаром и оставляют на 30 минут. Затем смесь слегка подогревают на медленном огне или водяной бане, постоянно помешивая, до полного растворения сахара, не допуская закипания. В теплую ягодную массу вливают алкоголь и лимонный сок, тщательно перемешивают. Переливают в банку, закрывают крышкой и настаивают в темном месте 24–48 часов, ежедневно встряхивая.

После настаивания ликер из малины тщательно процеживают через несколько слоев марли, чтобы избавиться от всех твердых частиц. Готовый домашний ягодный ликер разливают по бутылкам. Он обладает насыщенным рубиновым цветом, ярким вкусом и идеален в чистом виде со льдом, в коктейлях или как топпинг для мороженого. Этот ликер на скорую руку станет вкусным подарком или украшением домашнего бара.

Важно помнить — чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья.

Ранее мы поделились рецептом детских канапе к празднику.

настойки
ликер
малина
алкоголь
Александра Вкусова
А. Вкусова
