Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник

Хотите, чтобы дети с радостью ели за праздничным столом? Канапе «Новогодние флажки» — это игра и полезная еда в одном. Для приготовления понадобится: мягкий детский сыр или адыгейский сыр, отварное филе индейки или курицы, свежий огурец, банан, детское печенье или мягкий хлебец, а также разноцветные безопасные шпажки.

Все ингредиенты нарезают крупными, удобными для нанизывания кубиками или фигурками при помощи формочек (звездочки, елочки). На каждую шпажку поочередно нанизывают разные компоненты, создавая яркие «флажки». Например: кусочек сыра, индейки, огурца — и венчают композицию половинкой печенья. Фруктовые варианты: банан, мягкая груша, виноград без косточек.

Такие канапе для маленьких детей безопасны (ингредиенты не мелкие, не твердые), красочны и привлекательны. Детские канапе на Новый год можно подать, воткнув шпажки в половинку яблока или апельсина, создав «елочку». Это блюдо вовлекает ребенка в процесс и превращает прием пищи в веселое приключение.

