Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому

Хотите добавить на стол традиционной роскоши? Бутерброды с икрой и яйцом — это обязательный атрибут праздника. Для приготовления понадобится: банка красной или икры минтая (100 граммов), 3 вареных яйца, 100 граммов сливочного масла, белый багет или бородинский хлеб и зелень для украшения.

Хлеб нарезают на аккуратные ломтики. Масло комнатной температуры намазывают тонким слоем — это создает барьер, чтобы хлеб не размок. Яйца очищают и натирают на мелкой терке или мелко рубят ножом. На масляную основу выкладывают слой яичной крошки, а сверху — чайную ложку красной икры. Украшают веточкой укропа или пером зеленого лука.

Такие бутерброды на Новый год можно сделать и в формате канапе на небольших гренках из черного хлеба. В этом случае яичную массу часто смешивают с небольшим количеством мягкого сливочного сыра для пластичности. Канапе с икрой получаются изысканными и удобными для фуршета.

Эти праздничные бутерброды — дань традиции и гарантия того, что закуска будет встречена с восторгом. Они сочетают в себе простоту, узнаваемый вкус и по-настоящему новогоднее настроение.

