Забудьте о длительной готовке! Мидии в сливках за 10 минут. Идеальный ужин, когда гости уже на пороге

Забудьте о длительной готовке! Мидии в сливках за 10 минут. Идеальный ужин, когда гости уже на пороге

Это блюдо создано для тех случаев, когда нужно быстро создать атмосферу ресторана на своей кухне. Нежные мидии, томленные в дуэте жирных сливок и сухого белого вина, пропитываются ароматом тимьяна и чеснока. Подача с хрустящим хлебом, чтобы выскрести соус до последней капли, обязательна.

Замороженные вареные мидии (400 г) размораживаю согласно инструкции и тщательно промываю. Лук мелко режу, чеснок измельчаю. С помидоров (2 шт.) снимаю кожицу, удаляю семена и сочную мякоть, оставшиеся плотные стенки нарезаю мелким кубиком. В глубокой сковороде разогреваю оливковое масло. На среднем огне обжариваю лук и чеснок 2–3 минуты до мягкости. Добавляю веточку тимьяна и выкладываю промытые мидии. Обжариваю вместе 2 минуты. Вливаю 100 мл сухого белого вина, добавляю соль и свежемолотый перец. Увеличиваю огонь и даю вину активно покипеть 1–2 минуты, чтобы испарился алкоголь. Вливаю 200 мл жирных сливок, добавляю нарезанные помидоры. Аккуратно перемешиваю. Убавляю огонь до минимального и томлю под крышкой ровно 10 минут, чтобы мидии прогрелись и пропитались соусом. Перед подачей удаляю веточку тимьяна, посыпаю рубленой свежей петрушкой. Подаю сразу, с ломтиками белого хлеба или багета.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.