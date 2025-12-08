Новогодние тарталетки: готовлю с крабовыми палочками и зеленью

Ищете самый вкусный рецепт начинки для фуршета? Эта нежная масса с крабовыми палочками станет хитом праздника. Для приготовления понадобится: 200 граммов крабовых палочек, 100 граммов твердого сыра, 3 вареных яйца, 4 столовые ложки консервированной кукурузы, 2 столовые ложки майонеза и пучок укропа.

Крабовые палочки, сыр и яйца нарезают мелким кубиком. Укроп мелко рубят. Все компоненты соединяют в миске, добавляют кукурузу и заправляют майонезом. Массу аккуратно перемешивают. Получившаяся начинка для тарталеток получается сочной, с приятной текстурой и свежим вкусом. Ею наполняют готовые песочные или слоеные корзинки прямо перед подачей.

Такие тарталетки с крабовыми палочками всегда расходятся очень быстро. Их можно дополнить, добавив в массу мелко нарезанный свежий огурец для хруста. Эта холодная закуска идеально подходит для новогодней ночи, дня рождения или корпоратива. Просто, сытно и неизменно популярно.

