Раскатайте сырки скалкой и положите начинку: обалденная закуска-рулет к Новому году за 15 минут

Этот рулет — настоящая находка для праздничного стола. Готовится быстро, выглядит эффектно и нравится всем без исключения. Основа из плавленых сырков превращается в нежный пласт, а начинка из яиц, крабовых палочек и хрустящих чипсов делает рулет сочным и необычным. Идеальный вариант, когда гости уже на пороге.

Ингредиенты: плавленые сырки — 4 шт., яйца вареные — 3 шт., крабовые палочки — 150 г, чипсы — 40–50 г, майонез — 2–3 ст. л.

Приготовление: на столе расстелите пищевую пленку. Выложите плавленые сырки вплотную друг к другу и аккуратно раскатайте скалкой в единый пласт. Яйца натрите на крупной терке, крабовые палочки мелко нарежьте. Смажьте сырный пласт тонким слоем майонеза, равномерно распределите яйца и крабовые палочки, сверху поломайте чипсы. С помощью пленки сверните плотный рулет, заверните и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

