Три рецепта начинок для рулетов из лаваша на Новый год: украсят стол и отлично зайдут на закуску

Три рецепта начинок для рулетов из лаваша на Новый год: украсят стол и отлично зайдут на закуску

Рулеты из лаваша — классическая закуска для любого праздника, включая Новый год. Рассказываем рецепты трех начинок. Эта вкуснятина эффектно украсит стол и отлично зайдет на закуску.

Вкус рулетов впечатляет: первый рулет — нежный, с морской ноткой; второй — свежий и сливочный с солоноватой рыбой; третий — пикантный, сытный с остротой корейской морковки.

Вам понадобится: 3 тонких армянских лаваша. Для крабового рулета натрите на терке 150 г крабовых палочек и 2 вареных яйца. Лаваш смажьте смесью из майонеза, давленного чеснока и зелени, посыпьте сверху крабовыми палочками и яйцами, сверните плотный рулет.

Для рыбного рулета понадобятся: 200 г слабосоленой красной рыбы (нарезать тонкой соломкой), 100 г сливочного сыра, 1 свежий огурец (нарезать тонкой соломкой). Лаваш смажьте сливочным сыром, сверху выложите кусочки рыбы и огурец, сверните плотный рулет.

Для третьего варианта возьмите 150 г ветчины (натереть или мелко нарезать), 100 г сыра (натереть), 100 г моркови по-корейски, майонез. Лаваш смажьте майонезом, сверху полосами друг за другом уложите начинку, сверните плотный рулет.

Рулеты заверните в пищевую пленку и уберите в холод минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее стало известно, как приготовить на закуску рулет с селедкой и свеклой.