Если любите селедку под шубой, обязательно готовьте на Новый год этот рулет. Рецепт прост как дважды два, а результат вас обязательно порадует!

Вкус получается потрясающим: нежная основа лаваша, сладковатые свекла и морковь, сливочные яйца и соленая ароматная селедка создают идеальный баланс, напоминая изысканный вариант селедки под шубой. Это блюдо не оставит равнодушным ни одного гостя!

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 150 г слабосоленой сельди, 1 вареная свекла (натереть), 1 вареная морковь, 2 вареных яйца, майонез, зелень для украшения. Разложите первый лист лаваша, смажьте его тонким слоем майонеза. Равномерно распределите тертую вареную свеклу по всей поверхности, не доходя до краев. Накройте вторым листом лаваша. Этот второй слой также смажьте майонезом. Далее выкладывайте начинку полосами вдоль одного края лаваша (так будет удобнее сворачивать): сначала полоску из тертых яиц, рядом — полоску из тертой вареной моркови, а затем — полоску из кусочков сельди. Аккуратно, но плотно сверните лаваш в рулет, начиная с того края, где лежит начинка. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник, чтобы он стал плотным. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

