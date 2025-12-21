Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства

Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства

Отправляемся в страну хрустящего детства — печем песочное печенье! Рецепт выпечки к чаю ищите на NEWS.ru.

В большой миске смешиваем 200 граммов холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и 150 граммов сахарной пудры. Рубим их ножом до состояния крошки, будто создаем снежную бурю.

Добавляем в тесто для песочного печенья 2 яичных желтка — они станут нашим «клеем». Просеиваем 350 граммов муки со щепоткой соли, замешиваем нежное, рассыпчатое тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем в холод на 30 минут — пусть соберется с мыслями!

Далее по рецепту песочного печенья раскатываем пласт толщиной в полсантиметра, вырезаем фигурки: звезды, сердечки, зверюшек. Что хотите! Выкладываем на противень, смазываем взбитым белком и щедро посыпаем сахарным песком — для волшебного сверкания. Выпекаем песочное печенье 15 минут при 180 градусах до легкого золочения.

