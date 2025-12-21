Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 07:28

Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства

Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отправляемся в страну хрустящего детства — печем песочное печенье! Рецепт выпечки к чаю ищите на NEWS.ru.

В большой миске смешиваем 200 граммов холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и 150 граммов сахарной пудры. Рубим их ножом до состояния крошки, будто создаем снежную бурю.

Добавляем в тесто для песочного печенья 2 яичных желтка — они станут нашим «клеем». Просеиваем 350 граммов муки со щепоткой соли, замешиваем нежное, рассыпчатое тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем в холод на 30 минут — пусть соберется с мыслями!

Далее по рецепту песочного печенья раскатываем пласт толщиной в полсантиметра, вырезаем фигурки: звезды, сердечки, зверюшек. Что хотите! Выкладываем на противень, смазываем взбитым белком и щедро посыпаем сахарным песком — для волшебного сверкания. Выпекаем песочное печенье 15 минут при 180 градусах до легкого золочения.

Ранее NEWS.ru писал, как сделать фруктовые канапе.

Читайте также
Творожные мини-пиццы — без дрожжей: подойдут на завтрак и заменят ужин
Общество
Творожные мини-пиццы — без дрожжей: подойдут на завтрак и заменят ужин
Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю
Семья и жизнь
Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю
Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот
Общество
Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот
Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»
Власть
Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»
Горстка творога и банан — вжух, и на столе шикарное печенье: вкус и польза в одном десерте
Общество
Горстка творога и банан — вжух, и на столе шикарное печенье: вкус и польза в одном десерте
рецепты
кулинария
выпечка
печенье
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии потратят баснословную сумму на создание собственного ИИ
В КНР зафиксирован рекордный объем добычи нефти на крупнейшем месторождении
В возрасте 80 лет скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Когда лучше покупать смартфон со скидкой: до Нового года или в январе
Саботаж приказов, истощение ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 21 декабря
Группа бойцов ВСУ вместе с командиром добровольно сложила оружие под Сумами
В одном из регионов России отключат радио и телевидение
Кровавая перестрелка произошла в ЮАР
Выявлены страны-лидеры по числу победителей в лотерее грин-карт
Испанцы начали искать альтернативную информацию на фоне жесткой цензуры
Стало известно, какая картина висит на стене в кабинете Путина
В РАН раскрыли, когда ожидается пик заболеваемости гонконгским гриппом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 декабря: инфографика
Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства
Полиция ищет четверых детей, которые не вернулись с прогулки
Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
Над Россией сбили три украинских БПЛА за ночь
На Западе призвали воспринять всерьез предупреждение Путина о Калининграде
Водитель школьного автобуса потерял работу из-за прослушивания речи Путина
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.