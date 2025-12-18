Новый год-2026
Для детей на Новый год: канапе на шпажках из банана, киви и клубники

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Не знаете, что приготовить ребенку вкусненького на Новый год? Сделайте вместе с ним «Красивые елочки» — фруктовые канапе на шпажках.

Берем банан и режем его толстыми кружочками — это будет пушистый снег. Киви очищаем и нарезаем треугольниками, чтобы получились зеленые елочки.

На длинные шпажки нанизываем: сначала банан, потом киви, а сверху звездочку из клубники. Чтобы было вкуснее, каждую «елочку» можно слегка обмакнуть в йогурт и посыпать кокосовой стружкой — будет как иней!

Главное — делаем фруктовые канапе на шпажках вместе с детьми. Ведь так намного веселее!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт сырных «розочек» на Новый год.

