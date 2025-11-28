День матери
Простая закуска на праздничный стол: сырные «розочки» из слоеного теста

Простая закуска на праздничный стол: сырные «розочки» из слоеного теста Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим сырные «розочки» из слоеного теста! Раскатываем готовое тесто в пласт толщиной 3–4 мм, натираем 150 г твердого сыра и смешиваем с 1 яйцом и щепоткой паприки.

Равномерно распределяем начинку по тесту. Аккуратно сворачиваем в плотный рулет. Нарезаем рулетики с сыром на кусочки толщиной 2 см — получаются заготовки будущих «розочек».

Выкладываем на противень, слегка приплюснув. Смазываем взбитым яйцом для румяности. Выпекаем закуску на праздничный стол 20 минут при 180 °C, пока «розочки» не позолотятся.

Достаем из духовки — на вашей кухне расцвел «сырный сад»! Эти хрустящие розочки с тягучей начинкой исчезают со стола быстрее, чем одуванчики на ветру. Подавайте эту закуску на праздничный стол — беспроигрышный вариант!

До этого NEWS.ru писал, как сделать ребятишкам и себе домашний мармелад.

