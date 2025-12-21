Когда лучше покупать смартфон со скидкой: до Нового года или в январе

Когда лучше покупать смартфон со скидкой: до Нового года или в январе

Для большинства современных россиян смартфон является одним из самых желанных подарков на Новый год. Однако ретейл в предновогодний период живет по собственным законам и разобраться в ценовой динамике рядовому покупателю не так уж и просто. Рассказываем, когда наиболее выгодно покупать гаджет — до праздников или после них.

Какие модели смартфонов будут дешеветь в предновогодний период

Как рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты, в предновогодний период рынок традиционно входит в фазу повышенной промоактивности: ретейлеры и бренды запускают акции, расширяют выгодные предложения для клиентов — скидки, подарки, бонусы, выгодные финансовые условия. Это делается для поддержания спроса на фоне высокой конкуренции и перехода населения от потребления к накоплению из-за привлекательных ставок по банковским депозитам. Поэтому в декабре часто можно найти выгодные предложения именно за счет промо, особенно на массовые модели и популярные линейки, уточнил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По его словам, после Нового года обычно начинается «низкий сезон»: спрос дешевеет, и часть ретейлеров продолжает распродажи остатков и товаров по промоценам. При этом важно учитывать, что наличие конкретных моделей и конфигураций (память/цвет) может быть ограничено: самые ходовые варианты нередко разбирают еще до праздников. Поэтому выбор «до или после» зависит от приоритета: если важна конкретная модель и конфигурация — выгоднее покупать тогда, когда она есть в наличии по приемлемой цене; если важнее максимальная экономия и нет привязки к модели — после праздников часто встречаются дополнительные промо и распродажи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил мнение, что, скорее всего, цены на вышедшие устройства не будут сильно подниматься. Они зафиксируются на том же уровне, который есть сейчас.

«Это уже некий минимальный уровень, вряд ли он будет падать сильнее. На старые модели — то, что называется end of life (уходящие с рынка) — цены могут действительно снижаться», — пояснил эксперт.

Что будет с ценами после Нового года

По оценкам ГК «М.Видео-Эльдорадо», в 2026 году на стоимость гаджетов в большей степени будут влиять макрофакторы и структура спроса: привлекательность депозитов и, соответственно, покупательная способность населения, доступность кредитования и общий потребительский настрой. Ретейлер не ожидает сокращения объемов продаж. Интерес к технологиям никуда не делся — он просто стал взрослее.

Январь традиционно более спокойный по спросу месяц после пикового декабря, считают эксперты. Покупатели переключаются на плановые покупки и более рациональный выбор, а рынок возвращается к базовой сезонности.

«В таких условиях фокус смещается в сторону реальной ценности предложения: функциональность, гарантия, сервис, условия покупки. Существенную роль продолжит играть онлайн-канал, где покупатель быстрее сравнивает предложения и выбирает оптимальные условия», — объяснил Богданов.

Когда еще выгодно покупать смартфон

Февраль и март, как правило, также сопровождаются активными акциями, так как это сезон подарочного спроса, добавил представитель АКОРТ. По его мнению, меняется скорее не «цена в целом по рынку», а структура предложений: больше промо на подарочные категории и популярные модели, появляются выгодные наборы — например, смартфон с чехлом или наушниками — и специальные условия. Резких повсеместных подорожаний именно из-за календарных праздников Богданов не ожидает: в этот период обычно идет конкуренция промомеханиками, а не единовременный рост цен.

Когда дешевизна должна насторожить

Если цена заметно ниже рыночной, покупателю важно понимать, за счет чего сформирована экономия и какие риски он берет на себя, отмечает эксперт АКОРТ. На практике «дешевле рынка» часто означает один или несколько факторов:

неофициальные каналы ввоза и серые поставки, что может влиять на гарантийное обслуживание, происхождение устройства и корректность документов;

отсутствие полноценной локальной поддержки с возможными ограничениями по гарантии, сложностями с ремонтом, возвратом, обменом; риски несоответствия заявленным характеристикам или комплектации;

финансовые и юридические риски, когда защита прав потребителя может быть сложнее, чем при покупке у крупного федерального ретейлера.

При выборе техники ассоциация рекомендует ориентироваться не только на цену, но и на надежность продавца: покупать устройства в крупных сетях и у крупных онлайн-игроков, которые обеспечивают постпродажный сервис, соблюдение гарантий и подлинность товара.

При заказе из-за рубежа нужно заранее учитывать вопросы гарантии, обслуживания и возможные ограничения по поддержке. Покупка устройств по цене «сильно ниже рынка» у малоизвестных продавцов всегда связана с дополнительными рисками для потребителя — прежде всего с точки зрения гарантии и качества.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Поэтому „выгодно“ — это не только минимальная цена, но и уверенность в гарантии, качестве и безопасности покупки», — резюмировал Богданов.

Выгодно — ловить скидки, добавил Муртазин. По его словам, они периодически появляются, но надо их уметь выслеживать.

Ситуации на рынке сейчас очень нестабильна и волатильна, поэтому буквально каждые несколько дней возникают локальные предложения, распродажи, которые длятся один-два дня максимум и дальше исчезают, заключил собеседник NEWS.ru.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении с 1 сентября 2026 года технологического сбора за импорт и производство продукции с электронной компонентной базой. По словам министра финансов Антона Силуанова, введение технологического сбора не окажет серьезного воздействия на потребительские настроения в стране. По мнению министра, данная мера, напротив, создаст важный финансовый источник для обеспечения технологического суверенитета России.

