Глава Минфина раскрыл, как введение техсбора повлияет на покупателей Силуанов заверил в незначительном влиянии техсбора на потребителей

Введение технологического сбора не окажет серьезного воздействия на потребительские настроения в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совфеда, транслировавшегося на сайте палаты. По его мнению, данная мера, напротив, создаст важный финансовый источник для обеспечения технологического суверенитета России.

Мы считаем, что пять тысяч рублей — это максимальная ставка. Естественно, что эта максимальная ставка будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие. В целом, ставка предполагается будет значительно ниже максимальной, — сказал Силуанов.

Министр финансов выразил уверенность, что такой дифференцированный подход позволит минимизировать нагрузку на конечных потребителей. Собранные средства будут направлены на решение стратегических задач в сфере технологического развития и импортозамещения.

Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Светлана Сазанова заявила NEWS.ru, что введение техсбора может привести к увеличению стоимости электроники на 5%. По ее словам, в первую очередь повышение цен коснется импортной продукции.