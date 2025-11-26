День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:13

Глава Минфина раскрыл, как введение техсбора повлияет на покупателей

Силуанов заверил в незначительном влиянии техсбора на потребителей

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Введение технологического сбора не окажет серьезного воздействия на потребительские настроения в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совфеда, транслировавшегося на сайте палаты. По его мнению, данная мера, напротив, создаст важный финансовый источник для обеспечения технологического суверенитета России.

Мы считаем, что пять тысяч рублей — это максимальная ставка. Естественно, что эта максимальная ставка будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие. В целом, ставка предполагается будет значительно ниже максимальной, — сказал Силуанов.

Министр финансов выразил уверенность, что такой дифференцированный подход позволит минимизировать нагрузку на конечных потребителей. Собранные средства будут направлены на решение стратегических задач в сфере технологического развития и импортозамещения.

Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Светлана Сазанова заявила NEWS.ru, что введение техсбора может привести к увеличению стоимости электроники на 5%. По ее словам, в первую очередь повышение цен коснется импортной продукции.

Россия
Антон Силуанов
сборы
потребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России указали на потенциально конфликтный регион мира
«Понимание есть»: Путин раскрыл отношение США к украинскому урегулированию
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.