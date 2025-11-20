Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора Экономист Сазанова: электроника может подорожать на 5% из-за введения техсбора

Введение технологического сбора может привести к увеличению стоимости электроники на 5%, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, в первую очередь повышение цен коснется импортной продукции.

Введение технологического сбора в меньшей степени отразится на объемах продаж товаров, не имеющих заменителей, прежде всего профессиональной аппаратуры. Полагаю, на такую технику цена может повыситься на 5%, при этом спрос может упасть на 2–4%. Спрос на демократичный сегмент иностранной продукции может сократиться немного больше, ведь у покупателей и так скромные доходы, — пояснила Сазанова.

Она подчеркнула, что ожидание роста цен может повысить покупательскую активность перед новогодними праздниками. По мнению экономиста, это будет полезно для рынка, который уже несколько месяцев подряд испытывает снижение спроса.

Введение технологического сбора повышает уровень налоговой нагрузки на рынок продукции с электронной компонентной базой, но на начальном этапе эта мера может содействовать локализации производства электроники внутри страны, поскольку сначала сбор будет взиматься с готовой продукции, произведенной за рубежом, — заключила Сазанова.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что на данный момент нет прогнозов о повышении цен на товары из-за увеличения ставки НДС. По его мнению, компетентным органам нужно принять меры, чтобы предотвратить распространение слухов о подорожании продуктов.