18 декабря 2025 в 16:55

Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года

Офтальмолог Шамарова: перенапряжение перед Новым годом чревато синдромом ПИНА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Физические и эмоциональные перегрузки, а также стресс в преддверии Нового года могут вызвать привычно-избыточное напряжение аккомодации (ПИНА), заявила «МК в Питере» офтальмолог Анна Шамарова. Для этого синдрома характерны ухудшение зрения и быстрое наступление зрительной усталости.

Предпраздничный стресс действительно играет важную роль. Когда мы сильно на чем-то сконцентрированы, например на работе, мы начинаем реже моргать, что приводит к нестабильности слезной пленки, что вызывает ощущение песка в глазах. К этому часто добавляется плохое искусственное освещение в офисах и экраны компьютеров с высокой яркостью, что дополнительно перегружает зрение, — предупредила Шамарова.

Порядка 90% офисных сотрудников, целый день работающих за экранами, сталкиваются с перегрузкой глаз. Симптомы зрительной усталости часто путают с выгоранием из-за схожести: падает концентрация, появляются усталость и раздражительность, отметила специалист. Она посоветовала проводить не менее двух часов в день на свежем воздухе, ограничивать использование смартфона в нерабочее время и регулярно проходить осмотр у офтальмолога.

Ранее врач Татьяна Павлова заявила, что ношение очков с заниженным количеством диоптрий не поможет тренировать зрение. В некоторых случаях неполная коррекция зрения может привести к дополнительным проблемам.

