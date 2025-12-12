Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:56

Samsung за пять минут распродала партию смартфонов за 200 тыс. рублей

В Южной Корее за пять минут после старта продаж закончились Galaxy Z TriFold

Фото: Ahn Young-joon /AP/TASS
Новые смартфоны Samsung Galaxy Z TriFold, которые складываются втрое, были полностью распроданы в Южной Корее всего за пять минут, пишет The Chosun Ilbo. Одновременно продажи стартовали в 20 фирменных магазинах технологического гиганта. Приобрести новинку можно за $2,4 тыс. (192 тыс. рублей).

Как пишет газета, в Каннаме более 100 человек выстроились в очередь, чтобы купить телефон Trifold еще до открытия магазина. Позже на официальном сайте Samsung появились слова благодарности и сообщение о том, что партию распродали. В настоящее время доступны только уведомления о пополнении запасов. В ближайшие недели гаджет также должен появиться и на других рынках, включая США, ОАЭ, Сингапур и Китай.

Ранее южнокорейская компания Samsung Electronics представила свой первый смартфон, который можно сложить втрое. Основными особенностями Galaxy Z TriFold стали G-образная конструкция и двойные шарниры из титана. В полностью развернутом состоянии диагональ экрана достигает 10 дюймов.

До этого популярный блогер Маркес Браунли заявил, что лучшим смартфоном 2025 года стал iPhone 17. По его словам, в этот раз компания Apple представила достойную базовую модель. Он получил экран с частотой 120 герц, увеличенный объем встроенной памяти — 256 гигабайт и улучшенную фронтальную камеру.

смартфоны
телефоны
техника
Южная Корея
