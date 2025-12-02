День матери
02 декабря 2025 в 11:28

Samsung показала складывающийся втрое смартфон

Samsung объявила о выпуске своего первого складывающегося втрое смартфона

Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила свой первый смартфон, который можно сложить втрое, говорится в пресс-релизе на сайте производителя. Новинка получила название Galaxy Z TriFold.

Продажи начнутся в Южной Корее 12 декабря. Впоследствии устройство появится в магазинах и других стран, включая Китай, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты. Стоимость модели составит 3,59 млн вон ($2440, 189 тыс. рублей).

Основными особенностями Galaxy Z TriFold стали G-образная конструкция и двойные шарниры из титана. В полностью развернутом состоянии диагональ экрана достигает 10 дюймов, что обеспечивает функциональность, сопоставимую с планшетом. Вес устройства составляет 309 граммов, а единственный доступный цвет — черный. В сложенном состоянии экран смартфона располагается внутри корпуса, что обеспечивает ему защиту от ударов и механических повреждений. В компании отметили, что складной механизм был разработан специально для простого и удобного использования.

Ранее сообщалось, что Apple планирует изменить дизайн передней панели в следующем поколении iPhone, разместив сканер Face ID и фронтальную камеру непосредственно под экраном, что позволит отказаться от выреза Dynamic Island. Кроме того, в смартфонах iPhone 18 будут использоваться первые процессоры, созданные по двухнанометровому техпроцессу, — A20 и A20 Pro.

технологии
смартфоны
гаджеты
Samsung
