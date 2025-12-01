День матери
01 декабря 2025 в 04:21

Стало известно, каким будет iPhone 18

PhoneArena: iPhone 18 получит чип A20 и камеру под дисплеем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В новом поколении iPhone Apple изменит дизайн передней панели устройства, разместив биометрический сенсор Face ID и фронтальную камеру под дисплеем, что позволит избавиться от выреза Dynamic Island, пишет издание PhoneArena. Кроме того, гаджет iPhone 18 будет включать первые процессоры, созданные с использованием двухнанометрового техпроцесса, — A20 и A20 Pro.

Уточняется, что переход на данную технологию позволит чипам потреблять меньше энергии и избегать перегрева. Есть также вероятность, что смартфоны получат «более разнообразное» программное обеспечение — Google Gemini и другие сторонние сервисы искусственного интеллекта.

Ранее обозреватель Марк Гурман сообщил, что Apple прекращает развитие и выпуск обновлений для своего самого дорогого настольного компьютера — Mac Pro. По его словам, компания фактически завершила жизненный цикл устройства, сосредоточившись на других моделях.

До этого эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер также заявил NEWS.ru, что Apple не имеет возможности ограничить продажи iPhone в Россию. Российские продавцы работают с многочисленными зарубежными поставщиками, которых сложно отследить.

