День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:30

IT-эксперт ответил, останутся ли россияне без iPhone

IT-эксперт Геллер: Apple не сможет блокировать поставки iPhone в Россию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американская компания Apple не имеет возможности ограничить продажи iPhone в Россию, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер, комментируя новости о борьбе корпорации с «серыми» поставками. По его словам, российские продавцы работают с многочисленными зарубежными поставщиками, которых сложно отследить.

Вероятность того, что iPhone перестанут поступать в Россию, крайне мала. Даже если компания Apple займется этим серьезно, то она лишь может создать временные затруднения, которые будут актуальны только в момент каких-то больших праздников вроде Нового года и 8 Марта. В остальные дни спрос есть, он просто спокойный, его можно доступно обеспечить. Российские продавцы закупают iPhone в странах с наиболее выгодной ценой по соотношению валют. В зависимости от периода и рыночной ситуации страны-поставщики меняются, — пояснил Геллер.

Он подчеркнул, что в случае разбирательств Apple должна применять штрафы не только к Индии, но и к другим странам, таким как ОАЭ, Китай и Южная Корея. По словам эксперта, существует множество источников для поставок iPhone.

Не очень понятно, кто будет проверять, какие телефоны в России продавались. У главного офиса Apple должны быть конкретные ID по каждому отдельному iPhone, чтобы их блокировать. Логистика этой проверки непростая, и я не думаю, что кто-то будет всерьез этим заниматься. Поэтому пути перестроятся, как перестраивались и без санкций, — резюмировал Геллер.

Ранее сообщалось, что компания Caviar, специализирующаяся на смартфонах и носимой электронике премиум-класса, выпустила лимитированную серию iPhone 17 Pro под названием «Русский характер». Смартфон доступен для покупки по стартовой цене 949 тыс. рублей.

iPhone
Apple
Россия
смартфоны
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
«Быть свободным нельзя»: Матвиенко обратилась к безработным на Mercedes
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.