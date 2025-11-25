IT-эксперт ответил, останутся ли россияне без iPhone

Американская компания Apple не имеет возможности ограничить продажи iPhone в Россию, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер, комментируя новости о борьбе корпорации с «серыми» поставками. По его словам, российские продавцы работают с многочисленными зарубежными поставщиками, которых сложно отследить.

Вероятность того, что iPhone перестанут поступать в Россию, крайне мала. Даже если компания Apple займется этим серьезно, то она лишь может создать временные затруднения, которые будут актуальны только в момент каких-то больших праздников вроде Нового года и 8 Марта. В остальные дни спрос есть, он просто спокойный, его можно доступно обеспечить. Российские продавцы закупают iPhone в странах с наиболее выгодной ценой по соотношению валют. В зависимости от периода и рыночной ситуации страны-поставщики меняются, — пояснил Геллер.

Он подчеркнул, что в случае разбирательств Apple должна применять штрафы не только к Индии, но и к другим странам, таким как ОАЭ, Китай и Южная Корея. По словам эксперта, существует множество источников для поставок iPhone.

Не очень понятно, кто будет проверять, какие телефоны в России продавались. У главного офиса Apple должны быть конкретные ID по каждому отдельному iPhone, чтобы их блокировать. Логистика этой проверки непростая, и я не думаю, что кто-то будет всерьез этим заниматься. Поэтому пути перестроятся, как перестраивались и без санкций, — резюмировал Геллер.

Ранее сообщалось, что компания Caviar, специализирующаяся на смартфонах и носимой электронике премиум-класса, выпустила лимитированную серию iPhone 17 Pro под названием «Русский характер». Смартфон доступен для покупки по стартовой цене 949 тыс. рублей.