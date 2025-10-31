Россиянам представили патриотичный IPhone почти за миллион рублей

Компания Caviar, известная производством смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов, представила новую лимитированную серию iPhone 17 Pro «Русский характер», передает «Газета.Ru». Эта серия посвящена Дню народного единства и отражает национальную идентичность, символизируя силу, стойкость, мудрость и самоиронию. Стартовая цена на смартфон составляет 949 тыс. рублей.

Центральным элементом дизайна устройства является вращающийся барабан, на котором выгравированы народные выражения. Среди них: «Россия, вперед!», «Своих не бросаем», «Кто, если не мы?», «Не в деньгах счастье» и «Победа будет за нами». Владелец смартфона может задать вопрос и, вращая барабан, получить ответ на важный для него вопрос.

Смартфон заключен в корпус из авиационного титана, покрытый черным PVD-слоем. На его поверхности размещены гравировки, выполненные в русском орнаментальном стиле, а также эмблема двуглавого орла, изготовленная из 18-каратного золота. Каждое устройство поставляется в уникальной упаковке с эксклюзивным праздничным видеообращением. Всего будет выпущено четыре экземпляра модели.

Ранее обновление iOS 26 вызвало недовольство среди владельцев iPhone: пользователи сообщают о перегреве устройств. Проблемы возникают даже при выполнении повседневных задач. В некоторых случаях температура телефона поднимается до критического уровня, что приводит к приостановке работы функций.