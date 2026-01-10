Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 18:00

Россиянам рассказали о самых перспективных профессиях в 2026 году

В 2026 году самыми перспективными будут профессии на стыке технологий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2026 году будут особенно востребованы профессии, объединяющие передовые технологии, анализ данных и специфические отрасли, такие как инженерия, финансы, медицина и торговля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу hh.ru. Также наряду с ними большое значение будут иметь навык адаптивности и способность эффективно взаимодействовать с искусственным интеллектом и другими цифровыми инструментами.

В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например инженерия, финансы, медицина, торговля, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России ожидается точечный рост зарплат, который затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных сферах. Среди них — разработчики ПО, дата-сайентисты, специалисты по кибербезопасности, финансовые аналитики и product-менеджеры. Также прибавку к зарплате могут получить представители некоторых рабочих профессий, таких как сварщики, высококвалифицированные токари, дальнобойщики, крановщики и машинисты спецтехники.

